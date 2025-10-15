مهاجم جوان تیم ملی در انتظار پاسخ MRI

به گزارش ایلنا، کسری طاهری در فصل منتهی به جام جهانی تصمیم گرفت به لیگ ایران بیاید و اتفاقا در این تصمیم موفق هم عمل کرد. او در پیکان خوش درخشید و به بهترین گلزن این تیم تبدیل شد تا در فیفادی اخیر برای اولین بار در لیست تیم ملی هم قرار بگیرد.

کسری در بازی با روسیه به عنوان یار تعویضی به میدان رفت اما مقابل تانزانیا یکی از شش تغییر قلعه‌نویی در ترکیب اصلی بود.

تاثیر حضور کسری در ترکیب اصلی خیلی زود خودش را نشان داد. او روی هر دو گل ایران که تا دقیقه ۲۶ زده شد اثرگذار بود. کسری در دقیقه ۱۵ پاس خوبی برای محبی فرستاد تا این بازیکن در موقعیت مناسب قرار بگیرد که البته با خطای حریف، ایران صاحب پنالتی شد. در دقیقه ۲۶ خود کسری پاس گل دوم را به محبی داد.

منتها او قبل از پایان نیمه اول به دلیل مصدومیت شدیدی که برایش رخ داد، ناچار به ترک زمین شد. اتفاقی که باعث شد نگرانی‌هایی پیرامون وضعیت او شکل بگیرد.

با این حال، کسری طاهری با انتشار پیامی در اینستاگرام شخصی خود، اعلام کرده که وضعیت نهایی او بزودی مشخص می‌شود. مهاجم تیم ملی و باشگاه پیکان در پیام خود نوشته:

"سلام خدمت همه مردم عزیز. امروز توی بازی تیم ملی متاسفانه دچار مصدومیت شدم و مجبور به تعویض شدم. بعد از بازی MRI دادم و منتظر جواب نهایی‌اش هستم که احتمالا فردا یا پسفردا مشخص می‌شود. ممنونم از همه شما عزیزانی که جویای حالم بودید. واقعا محبت‌هایتان دلگرم کننده است. انشاالله با خبرهای خوب برمی‌گردم."

