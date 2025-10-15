پنج بازیکن پرسپولیس در فهرست تیم ملی نوجوانان

به گزارش ایلنا، پنج بازیکن از تیم نوجوانان پرسپولیس به اردوی تیم ملی برای دیدارهای دوستانه مقابل قرقیزستان دعوت شدند. امیرماهان افروزیانی، امیرحسین طایفه، یاسان جعفری، پویا اسمی و امیررضا ولی‌پور نمایندگان پرسپولیس در این فهرست هستند.

اردوی تیم ملی نوجوانان از ۲۴ مهر ۱۴۰۴ در تهران آغاز می‌شود و ملی‌پوشان پس از سفر به بیشکک، در روزهای ۲۶ و ۲۸ مهر به مصاف تیم زیر ۱۷ سال قرقیزستان می‌روند.

شاگردان ارمغان احمدی خود را برای حضور در مسابقات گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا که از اول تا نهم آذر در تهران برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.

