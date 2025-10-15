فهرست کامل تیمهای راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
فهرست تیمهای راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶ بعد از هر فیفادی به روز میشود.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار در تاریخ، با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد. فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) تصمیم گرفته است قالب ۳۲ تیمی را که از سال ۱۹۹۸ برقرار بود، گسترش دهد. این تغییر به این معنی است که تیمهای ملی بیشتری نسبت به همیشه، برای شرکت در این رویداد تاریخی در ایالات متحده، کانادا و مکزیک گردهم خواهند آمد.
در این دوره از رقابتها، کنفدراسیون فوتبال اروپا (UEFA) ۱۶ سهمیه تضمینشده، کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) ۹ سهمیه و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ۸ سهمیه کسب خواهند کرد. کنفدراسیونهای آمریکای جنوبی (CONMEBOL) و کونکاکاف (CONCACAF) هر کدام حداقل ۶ سهمیه خواهند داشت و برای اولین بار، کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه (OFC) یک سهمیه تضمینشده به دست میآورد. دو سهمیه باقیمانده نیز در رقابتهای پلیآف بین قارهای مشخص خواهد شد.
در ادامه، تیمهای صعودکرده به جام جهانی ۲۰۲۶ و تیمهایی که در آستانه صعود قرار دارند، تشریح شدهاند:
آسیا (AFC)
تیمهای راه یافته: ژاپن، ایران، کره جنوبی، استرالیا، ازبکستان، اردن، عربستان، قطر
آخرین دو سهمیه مستقیم قاره آسیا در ماه اکتبر تکمیل شد و تیمهای امارات متحده عربی و عراق برای کسب سهمیه پلیآف بین قارهای باید در ماه نوامبر به رقابت بپردازند.
آفریقا (CAF)
تیمهای راه یافته: مراکش، تونس، مصر، الجزایر، غنا، کیپ ورد، آفریقای جنوبی، سنگال، ساحل عاج
مرحله مقدماتی در آفریقا تقریباً دو سال به طول انجامید و آخرین تیم از ۹ سهمیه صعود مستقیم در ماه اکتبر مشخص شد. اکنون، رقابتهای پلیآف در ماه نوامبر برگزار میشود تا نماینده این قاره در رقابتهای بین قارهای تعیین شود؛ تیمهای گابن، نیجریه، کامرون و جمهوری دموکراتیک کنگو در این مرحله حضور دارند.
کونکاکاف (CONCACAF)
با صعود خودکار ایالات متحده، کانادا و مکزیک به عنوان میزبان، مرحله مقدماتی کونکاکاف وضعیت متفاوتی پیدا کرده است. دور نهایی و سرنوشتساز این مرحله در ماه نوامبر به پایان میرسد و تیمهای جامائیکا، هندوراس و سورینام در حال حاضر در موقعیت صعود مستقیم از گروههای خود قرار دارند.
آمریکای جنوبی (CONMEBOL)
تیمهای راه یافته: آرژانتین، اکوادور، کلمبیا، اروگوئه، برزیل و پاراگوئه
مرحله مقدماتی در آمریکای جنوبی در ماه سپتامبر به پایان رسید و شش تیم صعودکننده مستقیم این قاره مشخص شدند. تیم هفتم این منطقه، یعنی بولیوی، سهمیه حضور در پلیآف بین قارهای ماه مارس را کسب کرد تا برای اولین حضور خود در جام جهانی از سال ۱۹۹۴ تلاش کند.
اقیانوسیه (OFC)
تیم راه یافته: نیوزیلند
نیوزیلند صعود خودکار را تضمین کرده و کالدونیای جدید به پلیآف بین قارهای راه یافته است.
اروپا (UEFA)
تیم راه یافته: انگلیس
مرحله مقدماتی اروپا از ماه مارس آغاز شد، اگرچه برخی تیمها به دلیل حضور در لیگ ملتها، کارزار خود را تا ماه سپتامبر به تأخیر انداختند. به همین دلیل، اکثریت تیمهای صعودکرده از اروپا تا ماه نوامبر مشخص نخواهند شد. تیمهایی چون پرتغال، فرانسه، هلند، بلژیک و کرواسی تنها به یک پیروزی برای قطعی کردن حضور خود نیاز دارند، در حالیکه اسپانیا، سوئیس و نروژ نیز در موقعیت خوبی برای صعود قرار دارند.