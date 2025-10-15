وداع تلخ شاگردان کیروش با رؤیای جام جهانی
تیم ملی فوتبال قطر با پیروزی مقابل امارات در شب پایانی مرحله پلیآف آسیایی، جواز حضور در جام جهانی را برای دومین بار در تاریخ خود کسب کرد.
به گزارش ایلنا، مرحله پلیآف مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا با دیدار حساس تیمهای قطر و امارات به پایان رسید؛ دیداری که در نهایت با برتری ۲ بر یک شاگردان خولن لوپتگی همراه شد تا قطر برای دومین بار در تاریخ راهی جام جهانی شود.
در نیمه نخست اتفاق خاصی روی دروازهها رخ نداد، جز صحنهای عجیب در ابتدای بازی که توپ بهطور اتفاقی به صورت سرمربی قطر برخورد کرد و دقایقی بازی متوقف شد. با آغاز نیمه دوم اما جریان مسابقه تغییر کرد. در دقیقه ۴۹، بوعلام خوخی روی ارسال دقیق اکرم عفیف با ضربه سر گل نخست را برای قطر به ثمر رساند.
امارات که برای صعود به امتیاز نیاز داشت، پس از دریافت گل نخست تلاش کرد بازی را به تساوی بکشاند، اما در دقیقه ۷۴ بار دیگر روی سانتر عفیف و اشتباه فاحش خالد عیسی، دروازهبان خود، گل دوم را دریافت کرد؛ این بار پدرو میگل زننده گل بود.
در دقایق پایانی، اخراج طارق سلمان از قطر هیجان مسابقه را افزایش داد و سلطان عادل در دقیقه ۹۸ یکی از گلها را برای امارات جبران کرد، اما تلاشهای تیم پائولو بنتو کافی نبود و بازی با نتیجه ۲ بر ۱ به پایان رسید.
با این نتیجه، قطر صعود تاریخی خود به جام جهانی را جشن گرفت، امارات با قرار گرفتن در جایگاه دوم به مرحله بعدی پلیآف رفت و تیم عمانِ کارلوس کیروش با ایستادن در رده سوم از ادامه رقابتها حذف شد.