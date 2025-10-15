عربستان با تساوی برابر عراق بلیت جام جهانی را قطعی کرد
تیم ملی فوتبال عربستان با تساوی بدون گل برابر عراق در جده، صعود خود به جام جهانی را برای هفتمین بار در تاریخ فوتبال این کشور قطعی کرد.
به گزارش ایلنا، مرحله گروهی پلیآف جام جهانی در قاره آسیا امشب با برگزاری دیدار حساس عربستان و عراق به پایان رسید. عربستان که در دیدار نخست خود اندونزی را شکست داده بود، در دومین مسابقه در ورزشگاه الجوهرة جده میزبان عراق بود و تنها به یک تساوی برای صعود مستقیم به جام جهانی نیاز داشت.
در پایان ۹۰ دقیقه رقابت پرتنش و نزدیک، دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند تا شاگردان هروه رنار با تفاضل گل بهتر نسبت به عراق، جواز حضور در جام جهانی را برای هفتمین بار در تاریخ فوتبال خود کسب کنند.
عربستان در نیمه نخست مالکیت بیشتری بر توپ داشت و موقعیتهایی نیز ایجاد کرد؛ از جمله ضربه خطرناک مصعب الجویر که از بالای دروازه گذشت. در نیمه دوم هم سبزپوشان هجومیتر ظاهر شدند و عبدالحمید در همان دقایق ابتدایی فرصت خوبی را از دست داد. در مقابل، تیم ملی عراق با دفاع فشرده و ضدحملات سریع سعی در کنترل بازی داشت.
در لحظات پایانی، سالم الدوساری با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه عراق را تهدید کرد و در سمت مقابل نیز عراقیها در وقتهای اضافه روی ضربه ایستگاهی تا آستانه گلزنی پیش رفتند، اما در نهایت هیچکدام از دو تیم موفق به باز کردن دروازه یکدیگر نشدند.
این مسابقه که در دقایق پایانی بسیار خشن دنبال شد و با چند کارت زرد از سوی داور همراه بود، در نهایت با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید. بدین ترتیب، عربستان مستقیماً به جام جهانی صعود کرد و عراق باید در دور بعدی پلیآف برابر تیم ملی امارات قرار بگیرد.