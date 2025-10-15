پیروزی آسان انگلیس و اسپانیا/ رونالدو درخشید ولی پرتغال قدردان نبود

به گزارش ایلنا، در آخرین شب از چهارمین هفته مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، تیم‌های ملی پرتغال، انگلیس و اسپانیا رقبا را شکست دادند.

در گروه F، پرتغال مقابل مجارستان سرسخت با تساوی ۲-۲ به کارش خاتمه داد.. کریستیانو رونالدو در دقایق ۲۲ و ۳+۴۵ برای سلسائوی اروپا گل زد و برترین گلزن تاریخ انتخابی جام جهانی شد. آتیلا سالای هم در دقیقه ۸ گل اول مجارستان را زد و دومینیک سوبوسلای در دقیقه ۱+۹۰ فرشته نجات تیمش شد تا کار به تساوی کشیده شود.

پرتغال با ۱۰ امتیاز در نزدیکی صعود به جام جهانی است، در حالی که مجارستان ۵ امتیازی شانس خوبی برای رسیدن به پلی‌آف دارد.

در گروه K، انگلیس مقابل لتونی با نتیجه ۵-۰ به برتری رسید. آنتونی گوردون در دقیقه ۲۶، هری کین در دقایق ۴۴ و ۴+۴۵، ماکسیمس تونیسوس (گل‌به‌خودی) در دقیقه ۵۸ و ابرچی ازه در دقیقه ۸۶ گل‌های سه‌شیرها را زدند.

انگلیس که هر ۶ بازی‌اش را برده با ۱۸ امتیاز به جام جهانی راه پیدا کرد.

اسپانیا هم در دیداری از گروه E مقابل بلغارستان با نتیجه ۴-۰ برنده شد. میکل مرینو در دقایق ۳۵ و ۵۷، آتاناس چرنف (گل‌به‌خودی) در دقیقه ۷۹ و میکل اویارسابال (پنالتی) در دقیقه ۲+۹۰ برای لاروخا گلزنی کردند.

اسپانیا هم با ۱۲ امتیازی حضورش به صعود نزدیک‌تر شد و شانس بالایی برای صدرنشینی دارد. در این گروه ترکیه ۹ امتیازی در رده دوم است و گرجستان ۳ امتیازی عملاً دیگر شانسی برای حضور در پلی‌آف ندارد.

