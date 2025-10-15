واکنش کسری طاهری به مصدومیت برابر تانزانیا
مهاجم جوان تیم ملی فوتبال ایران که در بازی مقابل تانزانیا روی هر دو گل ایران نقش مستقیم داشت، به دلیل مصدومیت پیش از پایان نیمه نخست تعویض شد.
به گزارش ایلنا، کسری طاهری، مهاجم جوان تیم ملی ایران، که در فصل گذشته با درخشش در پیکان به یکی از پدیدههای لیگ برتر تبدیل شد، در نخستین حضور جدی خود در ترکیب اصلی تیم ملی برابر تانزانیا، عملکردی درخشان داشت.
طاهری پس از آنکه در دیدار با روسیه بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، مقابل تانزانیا یکی از شش تغییر امیر قلعهنویی در ترکیب ابتدایی بود. تأثیر حضور او خیلی زود مشخص شد؛ طاهری در دقیقه ۱۵ با پاس هوشمندانهاش محمد محبی را در موقعیت گل قرار داد که خطای مدافع تانزانیا روی او منجر به پنالتی و گل نخست ایران شد. تنها ۱۱ دقیقه بعد نیز با پاسی دقیق، پایهگذار گل دوم تیم ملی شد تا نقش پررنگی در برد ۲ بر صفر ایران داشته باشد.
با این حال، در دقایق پایانی نیمه نخست، طاهری به دلیل مصدومیتی شدید زمین را ترک کرد و جای خود را به بازیکن دیگری داد؛ اتفاقی که نگرانیهایی درباره وضعیت جسمانی او بهوجود آورد.
این مهاجم جوان پس از مسابقه با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود، درباره وضعیتش نوشت:
سلام خدمت همه مردم عزیز. امروز در بازی تیم ملی متأسفانه دچار مصدومیت شدم و مجبور به تعویض شدم. بعد از بازی MRI دادم و منتظر جواب نهاییاش هستم که احتمالاً فردا یا پسفردا مشخص میشود. ممنونم از همه شما عزیزانی که جویای حالم بودید، واقعاً محبتهایتان دلگرمکننده است. انشاءالله با خبرهای خوب برمیگردم.