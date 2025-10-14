به گزارش ایلنا، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در دیدار تدارکاتی مقابل تانزانیا به دلیل مصدومیت جزئی به میدان نرفت. او در تمرین پایانی تیم نیز به‌صورت انفرادی زیر نظر فیزیوتراپیست تیم ملی کار کرده بود، اما در ورزشگاه راشد دبی حضور یافت و کنار هم‌تیمی‌هایش بازی را از نزدیک تماشا کرد.

طارمی پس از پایان مسابقه در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره علت غیبتش گفت: مصدوم نبودم، الکی نگویید! (با خنده) فقط دو روز استراحت کنم، خوب می‌شوم.

او در واکنش به تمرینات اختصاصی‌اش نیز گفت: با شهاب کار می‌کردم تا بدنم ریکاوری شود، اما مسئله خاصی نیست. دو روز استراحت کافی است.

مهاجم تیم ملی درباره عملکرد ایران در این دیدار گفت: بازی خوبی بود. شرایط آب‌وهوایی را همه گفتند، دیگر کلیشه‌ای شده! با توجه به تمرینات محدود و حضور بازیکنان جدید در کنار قدیمی‌ها، هماهنگی سخت بود، اما در مجموع شرایط خوب پیش رفت. می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم، اما مهم‌تر از همه این بود که به روند برد برگشتیم و از نظر روحی تیم بالا آمد.

طارمی در ادامه درباره وضعیت مصدومان و ترکیب تیم ملی توضیح داد: در چند بازی گذشته ترکیب کامل تیم ملی را نداشتیم. مصدومیت، محرومیت یا حتی عدم دعوت باعث شده لیست‌مان همیشه ناقص باشد. طبیعی است بازیکنان تازه‌وارد برای هماهنگی زمان بیشتری بخواهند. تمرینات کوتاه و فشرده است و این روی عملکرد تأثیر می‌گذارد.

او افزود: بازی‌های تدارکاتی برای ما آزمون و خطاست، اما در عین حال همیشه گفته‌ام تیم ملی حتی در دیدار دوستانه هم باید دنبال برد و شخصیت برنده باشد.

در پایان، طارمی در پاسخ به این سؤال که در جام جهانی دوست دارد با چه تیمی هم‌گروه شوند، تنها با لبخند گفت: برزیل!

انتهای پیام/