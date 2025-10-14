پیام نیازمند: امیدوارم با تیمهای بزرگتر بازی کنیم
دروازهبان تیم ملی ایران پس از پیروزی مقابل تانزانیا، از سختی بازی در شرایط آبوهوایی شرجی گفت و تأکید کرد که تیم ملی برای آمادگی هرچه بیشتر در مسیر جام جهانی باید با حریفان قدرتمندتری روبهرو شود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی ۲ بر صفر مقابل تانزانیا در دیداری تدارکاتی، به روند سه بازی بدون برد خود پایان داد و با روحیهای بهتر به استقبال فیفادی آینده رفت؛ جایی که شاگردان امیر قلعهنویی باید در یک تورنمنت چهارجانبه با حضور ازبکستان، مصر و کیپورد به میدان بروند.
در ترکیب ایران برای این دیدار، یکی از تغییرات مهم حضور پیام نیازمند درون دروازه بود. گلری که جای علیرضا بیرانوند را گرفت و با چند واکنش دیدنی، مانع از گلزنی حریف شد تا دروازه ایران بسته بماند.
نیازمند پس از پایان مسابقه گفت: از نظر شرایط آبوهوایی واقعاً بازی سختی بود. گرما و رطوبت بالا باعث شد بچهها کمی اذیت شوند، اما این شرایط برای هر دو تیم یکسان بود. خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم و از موقعیتهایمان بهتر استفاده کنیم.
دروازهبان تیم ملی در ادامه به اهمیت بازی با حریفان قدرتمندتر اشاره کرد و افزود: تا شروع جام جهانی فرصت زیادی باقی نمانده و شاید تنها یکی دو فیفادی دیگر داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم با تیمهای بزرگتر دیدار کنیم تا محک جدیتری بخوریم و با آمادگی بالاتری راهی رقابتهای جهانی شویم.