به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی ۲ بر صفر مقابل تانزانیا در دیداری تدارکاتی، به روند سه بازی بدون برد خود پایان داد و با روحیه‌ای بهتر به استقبال فیفادی آینده رفت؛ جایی که شاگردان امیر قلعه‌نویی باید در یک تورنمنت چهارجانبه با حضور ازبکستان، مصر و کیپ‌ورد به میدان بروند.

در ترکیب ایران برای این دیدار، یکی از تغییرات مهم حضور پیام نیازمند درون دروازه بود. گلری که جای علیرضا بیرانوند را گرفت و با چند واکنش دیدنی، مانع از گلزنی حریف شد تا دروازه ایران بسته بماند.

نیازمند پس از پایان مسابقه گفت: از نظر شرایط آب‌وهوایی واقعاً بازی سختی بود. گرما و رطوبت بالا باعث شد بچه‌ها کمی اذیت شوند، اما این شرایط برای هر دو تیم یکسان بود. خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم و از موقعیت‌هایمان بهتر استفاده کنیم.

دروازه‌بان تیم ملی در ادامه به اهمیت بازی با حریفان قدرتمندتر اشاره کرد و افزود: تا شروع جام جهانی فرصت زیادی باقی نمانده و شاید تنها یکی دو فیفادی دیگر داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم با تیم‌های بزرگ‌تر دیدار کنیم تا محک جدی‌تری بخوریم و با آمادگی بالاتری راهی رقابت‌های جهانی شویم.

