خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام نیازمند: امیدوارم با تیم‌های بزرگ‌تر بازی کنیم

پیام نیازمند: امیدوارم با تیم‌های بزرگ‌تر بازی کنیم
کد خبر : 1700164
لینک کوتاه کپی شد.

دروازه‌بان تیم ملی ایران پس از پیروزی مقابل تانزانیا، از سختی بازی در شرایط آب‌وهوایی شرجی گفت و تأکید کرد که تیم ملی برای آمادگی هرچه بیشتر در مسیر جام جهانی باید با حریفان قدرتمندتری روبه‌رو شود.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی ۲ بر صفر مقابل تانزانیا در دیداری تدارکاتی، به روند سه بازی بدون برد خود پایان داد و با روحیه‌ای بهتر به استقبال فیفادی آینده رفت؛ جایی که شاگردان امیر قلعه‌نویی باید در یک تورنمنت چهارجانبه با حضور ازبکستان، مصر و کیپ‌ورد به میدان بروند.

در ترکیب ایران برای این دیدار، یکی از تغییرات مهم حضور پیام نیازمند درون دروازه بود. گلری که جای علیرضا بیرانوند را گرفت و با چند واکنش دیدنی، مانع از گلزنی حریف شد تا دروازه ایران بسته بماند.

نیازمند پس از پایان مسابقه گفت: از نظر شرایط آب‌وهوایی واقعاً بازی سختی بود. گرما و رطوبت بالا باعث شد بچه‌ها کمی اذیت شوند، اما این شرایط برای هر دو تیم یکسان بود. خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم و از موقعیت‌هایمان بهتر استفاده کنیم.

دروازه‌بان تیم ملی در ادامه به اهمیت بازی با حریفان قدرتمندتر اشاره کرد و افزود: تا شروع جام جهانی فرصت زیادی باقی نمانده و شاید تنها یکی دو فیفادی دیگر داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم با تیم‌های بزرگ‌تر دیدار کنیم تا محک جدی‌تری بخوریم و با آمادگی بالاتری راهی رقابت‌های جهانی شویم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ