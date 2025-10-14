قلعهنویی: پیروزی مقابل تانزانیا ارزشمند بود
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی مقابل تانزانیا، با تأکید بر ارزش این برد در شرایط سخت آبوهوایی، از عملکرد برخی بازیکنان ابراز نارضایتی کرد و گفت هنوز تیم ملی تا رسیدن به ترکیب نهایی فاصله دارد.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی پس از برتری ۲ بر صفر تیم ملی ایران برابر تانزانیا در دیداری تدارکاتی اظهار داشت: خدا را شکر میکنم که توانستیم بازی را ببریم. تیم تانزانیا با برنامه و منسجم بود و نتایج خوبی در مقدماتی جام جهانی گرفته بود؛ آنها کمتر از هشت گل دریافت کردهاند. از آنجا که ما پس از سفر به روسیه و شرایط آبوهوایی متفاوت آن کشور به امارات آمدیم، این پیروزی برایمان ارزشمند است. البته در جریان بازی اشتباهاتی داشتیم که باید با بررسی فیلم مسابقه آنها را برطرف کنیم.
سرمربی تیم ملی درباره برنامهاش برای فیفادی بعدی گفت: در اردوهای آینده دنبال تست بازیکن جدید نیستیم و قصد داریم از میان ۲۴ تا ۲۵ بازیکن مدنظر، به ترکیب نهایی برسیم. تانزانیا در ساختار دفاعی تیم قدرتمندی است. در آغاز بازی یکی دو اشتباه داشتیم که پیام نیازمند مانع گل خوردن شد، اما در ادامه بازی را در اختیار گرفتیم. ایرادی که در فوتبال ایران وجود دارد این است که وقتی زود به گل میرسیم، انگیزه و تمرکز بازیکنان کاهش مییابد. در نیمه دوم هم طبیعی بود که با شش تعویض، نظم تیمی تا حدی بههم بخورد. با این حال از بازیکنانم که در فشار پروازی و شرایط سخت جوی عملکرد خوبی داشتند، تشکر میکنم.
قلعهنویی در پاسخ به پرسشی درباره درسهای دو بازی اخیر گفت: همانطور که آقای مهاجرانی گفتند، در بازیهای تدارکاتی برد و باخت اهمیت ندارد؛ مهم، شناخت ترکیب اصلی و نقاط ضعف و قوت تیم است. در ایران اما نگاه متفاوتی به بازی دوستانه وجود دارد. ما در دو بازی اخیر حدود ۴۰ درصد بازیکنانمان را بهدلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم و این مسئله کارمان را سخت کرد. اگر انتخاب حریفان تدارکاتی در اختیار ما بود، شاید تصمیم دیگری میگرفتیم، اما همین بازیها هم درسهای مهمی برای تیم داشت.
او درباره افت کیفی برخی ملیپوشان تصریح کرد: صادقانه بگویم، از عملکرد همه بازیکنان راضی نیستم. در مقدماتی جام جهانی کیفیتمان بهتر بود چون بازیکنانی مثل سردار آزمون و مهدی قایدی نقش پررنگی داشتند. امیدوارم از فیفادی بعدی با بازگشت مصدومان، به ترکیب اصلی و هماهنگی لازم برسیم. متأسفانه بعضی از بازیکنان جایگزین انتظارات را برآورده نکردند و احتمالاً در اردوهای بعدی حضور نخواهند داشت. در مقابل، بازیکنانی مثل امیرحسین حسینزاده نشان دادند میتوانند تأثیرگذار باشند.
قلعهنویی همچنین درباره مشکلات ساختاری فوتبال ایران گفت: باید از همکارانم دفاع کنم، چون برخی مصدومیتها ناشی از کیفیت پایین زمینهای تمرینی است. استقلال و پرسپولیس شرایط خوبی ندارند و خانهشان، ورزشگاه آزادی، مدتهاست آماده نیست. ما نیز نزدیک به یک سال است که میزبان نبودیم و مدام در سفر هستیم. طبیعی است که چنین شرایطی روی عملکرد تیم تأثیر میگذارد. امیدوارم با آماده شدن آزادی، شرایط بهتر شود و تیم ملی در مسیر درستتری قرار گیرد.