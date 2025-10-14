حسینزاده: قدردان اعتماد کادر فنی هستم
امیرحسین حسینزاده پس از گلزنی برابر تانزانیا، از اعتماد کادر فنی تشکر کرد و تأکید داشت که تیم ملی ایران با بازگشت مصدومان و هماهنگی بیشتر، میتواند در اردوهای آینده عملکرد بهتری داشته باشد.
به گزارش ایلنا، امیرحسین حسینزاده که در دیدار دوستانه تیم ملی ایران برابر تانزانیا گل نخست را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، درباره این مسابقه گفت: خدا را شکر میکنم که توانستیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. تیم تانزانیا حریف باکیفیتی بود، در حمله بهخوبی اضافه میشد و بازیکنانش بهخوبی همدیگر را پیدا میکردند؛ در دقایقی از بازی ما را تحت فشار قرار دادند.
او در ادامه از اعتماد کادر فنی قدردانی کرد و افزود: قبل از هر چیز از مربیان تشکر میکنم که به من اعتماد کردند، چه در صحنه پنالتی و چه در اینکه دو بازی پیاپی در ترکیب اصلی بودم. امیدوارم لایق این اعتماد باشم و روزبهروز پیشرفت کنم.
مهاجم تیم ملی در خصوص عملکرد تیم نیز گفت: هنوز جا داریم که بهتر بازی کنیم. برخی از بازیکنان از جمله خود من اشتباهاتی داریم. چون در هر بازی ترکیب تیم تغییر میکند و چند بازیکن مصدوم هم در اختیار تیم نیستند.
حسینزاده در پایان تأکید کرد: اگر تیم کاملتر شود و مصدومان برگردند، پتانسیل بالایی داریم و مطمئن باشید در اردوهای آینده بازیهای بهمراتب بهتری از تیم ملی خواهید دید.