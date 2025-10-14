به گزارش ایلنا، امیرحسین حسین‌زاده که در دیدار دوستانه تیم ملی ایران برابر تانزانیا گل نخست را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، درباره این مسابقه گفت: خدا را شکر می‌کنم که توانستیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. تیم تانزانیا حریف باکیفیتی بود، در حمله به‌خوبی اضافه می‌شد و بازیکنانش به‌خوبی همدیگر را پیدا می‌کردند؛ در دقایقی از بازی ما را تحت فشار قرار دادند.

او در ادامه از اعتماد کادر فنی قدردانی کرد و افزود: قبل از هر چیز از مربیان تشکر می‌کنم که به من اعتماد کردند، چه در صحنه پنالتی و چه در اینکه دو بازی پیاپی در ترکیب اصلی بودم. امیدوارم لایق این اعتماد باشم و روزبه‌روز پیشرفت کنم.

مهاجم تیم ملی در خصوص عملکرد تیم نیز گفت: هنوز جا داریم که بهتر بازی کنیم. برخی از بازیکنان از جمله خود من اشتباهاتی داریم. چون در هر بازی ترکیب تیم تغییر می‌کند و چند بازیکن مصدوم هم در اختیار تیم نیستند.

حسین‌زاده در پایان تأکید کرد: اگر تیم کامل‌تر شود و مصدومان برگردند، پتانسیل بالایی داریم و مطمئن باشید در اردوهای آینده بازی‌های به‌مراتب بهتری از تیم ملی خواهید دید.

انتهای پیام/