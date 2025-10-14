خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسین‌زاده: قدردان اعتماد کادر فنی هستم

حسین‌زاده: قدردان اعتماد کادر فنی هستم
کد خبر : 1700156
لینک کوتاه کپی شد.

امیرحسین حسین‌زاده پس از گلزنی برابر تانزانیا، از اعتماد کادر فنی تشکر کرد و تأکید داشت که تیم ملی ایران با بازگشت مصدومان و هماهنگی بیشتر، می‌تواند در اردوهای آینده عملکرد بهتری داشته باشد.

به گزارش ایلنا،  امیرحسین حسین‌زاده که در دیدار دوستانه تیم ملی ایران برابر تانزانیا گل نخست را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، درباره این مسابقه گفت: خدا را شکر می‌کنم که توانستیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. تیم تانزانیا حریف باکیفیتی بود، در حمله به‌خوبی اضافه می‌شد و بازیکنانش به‌خوبی همدیگر را پیدا می‌کردند؛ در دقایقی از بازی ما را تحت فشار قرار دادند.

او در ادامه از اعتماد کادر فنی قدردانی کرد و افزود: قبل از هر چیز از مربیان تشکر می‌کنم که به من اعتماد کردند، چه در صحنه پنالتی و چه در اینکه دو بازی پیاپی در ترکیب اصلی بودم. امیدوارم لایق این اعتماد باشم و روزبه‌روز پیشرفت کنم.

مهاجم تیم ملی در خصوص عملکرد تیم نیز گفت: هنوز جا داریم که بهتر بازی کنیم. برخی از بازیکنان از جمله خود من اشتباهاتی داریم. چون در هر بازی ترکیب تیم تغییر می‌کند و چند بازیکن مصدوم هم در اختیار تیم نیستند.

حسین‌زاده در پایان تأکید کرد: اگر تیم کامل‌تر شود و مصدومان برگردند، پتانسیل بالایی داریم و مطمئن باشید در اردوهای آینده بازی‌های به‌مراتب بهتری از تیم ملی خواهید دید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ