خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش دوباره محمد محبی در تیم ملی

درخشش دوباره محمد محبی در تیم ملی
کد خبر : 1700154
لینک کوتاه کپی شد.

محمد محبی پس از عملکردی نه‌چندان مطلوب برابر روسیه، در دیدار دوستانه مقابل تانزانیا جبران کرد و با گرفتن یک پنالتی و زدن یک گل، نقش پررنگی در پیروزی تیم ملی ایران داشت.

به گزارش ایلنا، محمد محبی که در فیفادی گذشته دو بازی برای تیم ملی ایران انجام داده و مقابل تاجیکستان یک گل زده و یک پاس گل داده بود، در دیدارهای اخیر نیز به دنبال ادامه درخشش خود بود. هرچند در دیدار برابر روسیه نتوانست تأثیرگذار ظاهر شود، اما مقابل تانزانیا بار دیگر درخشید و نیمه‌ای عالی را پشت سر گذاشت.

محبی پس از نمایش دور از انتظار مقابل روسیه، در بازی امشب برابر تانزانیا تنها در فاصله ۱۱ دقیقه توانست یک پنالتی بگیرد و یک گل به ثمر برساند. در دقیقه ۱۵، او با دریافت پاس چیپ کسری طاهری و نفوذ از سمت راست محوطه جریمه، توسط مدافع تانزانیا متوقف شد تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد؛ فرصتی که امیرحسین حسین‌زاده آن را به گل نخست ایران تبدیل کرد.

۱۱ دقیقه بعد، محبی بار دیگر با حرکت تند و تیز خود از جناح راست، این بار شوتی محکم و زمینی زد که به گل دوم تیم ملی تبدیل شد و نمایش درخشانی از خود بر جای گذاشت.

ستاره هجومی تیم ملی که این فصل در لیگ روسیه نیز آمار یک گل و یک پاس گل را به ثبت رسانده، با گل امشب خود رکورد جالبی را ادامه داد؛ او در هر شش فیفادی که در فهرست تیم ملی قرار داشته، حداقل در یکی از دیدارها موفق به گلزنی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ