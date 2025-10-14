درخشش دوباره محمد محبی در تیم ملی

به گزارش ایلنا، محمد محبی که در فیفادی گذشته دو بازی برای تیم ملی ایران انجام داده و مقابل تاجیکستان یک گل زده و یک پاس گل داده بود، در دیدارهای اخیر نیز به دنبال ادامه درخشش خود بود. هرچند در دیدار برابر روسیه نتوانست تأثیرگذار ظاهر شود، اما مقابل تانزانیا بار دیگر درخشید و نیمه‌ای عالی را پشت سر گذاشت.

محبی پس از نمایش دور از انتظار مقابل روسیه، در بازی امشب برابر تانزانیا تنها در فاصله ۱۱ دقیقه توانست یک پنالتی بگیرد و یک گل به ثمر برساند. در دقیقه ۱۵، او با دریافت پاس چیپ کسری طاهری و نفوذ از سمت راست محوطه جریمه، توسط مدافع تانزانیا متوقف شد تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد؛ فرصتی که امیرحسین حسین‌زاده آن را به گل نخست ایران تبدیل کرد.

۱۱ دقیقه بعد، محبی بار دیگر با حرکت تند و تیز خود از جناح راست، این بار شوتی محکم و زمینی زد که به گل دوم تیم ملی تبدیل شد و نمایش درخشانی از خود بر جای گذاشت.

ستاره هجومی تیم ملی که این فصل در لیگ روسیه نیز آمار یک گل و یک پاس گل را به ثبت رسانده، با گل امشب خود رکورد جالبی را ادامه داد؛ او در هر شش فیفادی که در فهرست تیم ملی قرار داشته، حداقل در یکی از دیدارها موفق به گلزنی شده است.

