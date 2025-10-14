به گزارش ایلنا، شجاع خلیل‌زاده پس از برتری ۲ بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل تانزانیا در دیداری دوستانه اظهار داشت: هوا بسیار گرم و شرجی بود، اما حریف تیم باکیفیتی نشان داد و محک خوبی خوردیم. خدا را شکر نتیجه مطلوبی گرفتیم و حالا آماده فیفادی بعدی خواهیم شد.

مدافع تیم ملی درباره دیدارهای پیش‌رو در فیفادی آبان‌ماه که به‌صورت تورنمنت چهارجانبه برگزار می‌شود، گفت: روز گذشته هم اشاره کردم که بازی‌های فیفادی آینده می‌تواند کمک زیادی به ما کند. رفته‌رفته هماهنگ‌تر می‌شویم و در آبان بازی‌های سنگینی پیش‌رو داریم. امیدوارم عملکرد بهتری از خودمان نشان دهیم.

خلیل‌زاده همچنین با تمجید از نمایش بازیکنان جوان در دیدار برابر تانزانیا افزود: جوان‌هایی که امروز فرصت بازی پیدا کردند، عملکرد خوبی داشتند و ما را به آینده تیم ملی امیدوار کردند. به همه آن‌ها تبریک می‌گویم.

