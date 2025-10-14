خبرگزاری کار ایران
آغاز اردوی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان

آغاز اردوی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان
تیم ملی فوتسال دختران نوجوان ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان، از امروز اردوی خود را در مرکز ملی فوتبال آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تمرین امروز با نرم‌دوی و حرکات کششی آغاز شد و سپس بازیکنان به تمرینات با توپ و تمرینات اصلی تحت نظر کادر فنی پرداختند. حفظ توپ، مرور کارهای دفاعی و تمرینات تاکتیکی بخش‌های پایانی برنامه تمرینی امروز را تشکیل داد.

همچنین تیم ملی دختران فردا، چهارشنبه ۲۲ مهر، در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم بزرگسالان ستارگان دنیز ارس خواهد رفت. این بازی از ساعت ۱۷:۳۰ در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود و فرصتی برای آماده‌سازی بیشتر ملی‌پوشان پیش از اعزام به منامه است.

تمرینات تیم ملی تا ۲۸ مهرماه ادامه دارد و پس از آن بازیکنان برای حضور در مسابقات آسیایی جوانان عازم منامه خواهند شد. در این رقابت‌ها ایران با تیم‌های بحرین، چین تایپه، چین و هنگ کنگ روبه‌رو خواهد شد.

برنامه مسابقات فوتسال دختران نوجوان در بازی‌های آسیایی جوانان:

پنجشنبه ۱ آبان: هنگ کنگ – ایران، ساعت ۱۷:۳۰

جمعه ۲ آبان: ایران – بحرین، ساعت ۱۲:۳۰

شنبه ۳ آبان: چین تایپه – ایران، ساعت ۱۲:۳۰

دوشنبه ۵ آبان: ایران – چین، ساعت ۱۶

دیدارهای نیمه‌نهایی روز سه‌شنبه ۶ آبان و بازی‌های رده‌بندی و فینال روز چهارشنبه ۷ آبان برگزار خواهد شد.

