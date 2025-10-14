پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل تانزانیا
تیم ملی ایران با ترکیبی جوانتر و هجومی، تانزانیا را در دومین بازی دوستانه فیفادی اکتبر با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد.
به گزارش ایلنا، شاگردان امیر قلعهنویی که پس از شکست مقابل روسیه انگیزه زیادی برای جبران داشتند، بازی را با سرعت و هجومی آغاز کردند. تغییرات در ترکیب تیم باعث شد میانگین سنی شاگردان قلعهنویی سه سال کمتر از بازی قبل باشد و شش بازیکن جدید فرصت حضور در میدان پیدا کنند.
ایران از همان دقایق ابتدایی کنترل توپ و میدان را در دست گرفت و توانست در نیمه اول دو گل وارد دروازه حریف کند. گل نخست توسط امیرحسین حسینزاده از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۱۷ به ثمر رسید و محمد محبی در دقیقه ۲۶ گل دوم را پس از پاس کسری طاهری ثبت کرد. مصدومیت کسری طاهری نیز باعث شد او در دقیقه ۴۰ زمین را ترک کند.
در نیمه دوم، ایران با مدیریت بازی و کنترل موقعیتها اجازه نداد تانزانیا چندان تهدیدی ایجاد کند. تنها گل نیمه دوم توسط علیرضا جهانبخش زده شد اما به دلیل برخورد توپ به دست میلاد محمدی قبل از رسیدن به دروازه، مردود اعلام شد. تعویض اجباری محمد امین حزباوی نیز در دقیقه ۵۳ و جایگزینی علی نعمتی، دیگر نکته مهم نیمه دوم بود.
این پیروزی در شرایطی برای ایران حاصل شد که تیم ملی در سه بازی اخیر خود، شامل تساوی با ترکمنستان و باخت به ازبکستان و روسیه، موفق به کسب برد نشده بود. عملکرد شاگردان قلعهنویی نشان داد که حتی با جوانسازی ترکیب، تیم میتواند بازی هجومی و سازمانیافته ارائه کند و امیدوارکننده برای دیدارهای پیشرو ظاهر شود.
ترکیب ایران در این دیدار: پیام نیازمند، دانیال اسماعیلیفر، شجاع خلیلزاده، محمدامین حزباوی (۵۵ – علی نعمتی)، میلاد محمدی، سعید عزتاللهی، سامان قدوس (۶۵ – علی علیپور)، محمد محبی، مهدی هاشمنژاد (۶۵ – اللهیار صیادمنش)، امیرحسین حسینزاده (۶۵ – محمد قربانی)، کسری طاهری (۴۰ – محمدجواد حسیننژاد).
ترکیب تانزانیا: یعقوب سلیمان، پاسکال مسیندو، اسرائل موندا، باکاری موامنیهتو، ابراهیم عبدالله، یحیی زاید، نواتوس دیسماس، چارلز ام مومبا، فیصل سالم، پاول پتر، تربین الاریخیا.