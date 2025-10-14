مربی ایتالیایی در آستانه پیوستن به کادر فنی تیم ملی ایران
سالواتوره فوتی، مربی جوان و باتجربه ایتالیایی که سابقه همکاری با ژوزه مورینیو و مارکو جیامپائولو را دارد، برای نهایی کردن مذاکرات خود با فدراسیون فوتبال ایران به دبی سفر کرده و بهزودی ممکن است به جمع دستیاران امیر قلعهنویی بپیوندد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در هفتههای اخیر به دنبال جذب یک مربی خارجی بوده تا در کنار امیر قلعهنویی، سطح فنی و کیفی کادر فنی را ارتقا دهد. فدراسیون فوتبال با هدف تقویت نیمکت تیم ملی و بهرهگیری از دانش فنی مربیان اروپایی، مذاکراتی را با چند گزینه آغاز کرده که در این میان، نام سالواتوره فوتی بیشتر از دیگران به گوش میرسد.
فوتی ۳۷ ساله سابقه همکاری با مربیان سرشناسی چون ژوزه مورینیو در رم و فنرباغچه و مارکو جیامپائولو در تیمهای سمپدوریا، آ.ث. میلان و تورینو را در کارنامه دارد. او به عنوان یکی از متخصصان تحلیل بازی، طراحی تمرین و مدیریت فنی در فوتبال ایتالیا شناخته میشود.
این مربی ایتالیایی طی روزهای گذشته برای انجام مذاکرات نهایی با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به دبی سفر کرده و در دیدار دوستانه ایران و تانزانیا نیز حضور داشته است. در صورت نهایی شدن توافق، فوتی پس از پایان اردوی تیم ملی راهی تهران خواهد شد تا بهصورت رسمی به جمع اعضای کادر فنی بپیوندد.