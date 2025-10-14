رسمی: محسن فروزان به فولاد پیوست
باشگاه فولاد خوزستان با اعلام رسمی جذب محسن فروزان، دلیل این انتقال را مصدومیت گلر ازبکستانی خود عنوان کرد تا دروازهبان باتجربه فوتبال ایران دوباره پیراهن فولاد را بر تن کند.
به گزارش ایلنا، باشگاه فولاد خوزستان ساعاتی پس از انتشار خبر حضور محسن فروزان در این تیم، بهطور رسمی قرارداد این دروازهبان باتجربه را تأیید کرد و دلیل جذب او را نیز توضیح داد.
فروزان که در نقلوانتقالات تابستانی ابتدا با صنعت نفت آبادان قرارداد بسته و سپس به مس رفسنجان پیوسته بود، پس از انجام یک بازی برای این تیم، حالا بهعنوان سهمیه آزاد به فولاد خوزستان ملحق شده است.
فولادیها با انتشار تصویری از فروزان در کنار محمد محمدی، مدیرعامل باشگاه، اعلام کردند: بهدنبال مصدومیت یوسوپوف، گلر ازبکستانی فولاد و احساس نیاز در این پست، محسن فروزان با عقد قراردادی رسمی به جمع بازیکنان تیم اضافه شد.
دروازهبان سابق تیمهای گلگهر سیرجان، ذوبآهن و شمسآذر قزوین که در نیمفصل دوم لیگ گذشته عملکرد درخشانی داشت، حالا دوباره راهی اهواز شده تا تجربهای تازه در ترکیب فولاد بهدست آورد.
فروزان پیشتر نیز سابقه حضور در فولاد و قهرمانی در جام حذفی با این تیم را دارد. او این بار در شرایطی به جمع شاگردان یحیی گلمحمدی اضافه شده که قرار است جای خالی یوسوپوف مصدوم را پر کند و در کنار حامد لک برای حضور در ترکیب اصلی رقابت کند.