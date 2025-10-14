پروین: تیم ملی باید با گردنکلفتها بازی کند
علی پروین میگوید تیم ملی برای پیشرفت باید با تیمهای بزرگ دیدار تدارکاتی برگزار کند و جوانگرایی را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش ایلنا، امروز دیداری دوستانه بین پیشکسوتان پرسپولیس و بانک تجارت برگزار شد و علی پروین نیز در این مسابقه حضور داشت. او پس از بازی درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران و انتقادات اخیر از این تیم صحبت کرد.
پروین درباره برگزاری بازیهای دوستانه گفت:«همه انتقاد میکنند، من هم انتقاد میکنم. همه تیمها بازی دوستانه برگزار میکنند، اما به نظر من اگر قرار است بازی دوستانه داشته باشیم باید با تیمهای قوی بازی کنیم. عیبی ندارد اگر پنج تا گل بخوریم؛ مهم این است که نقطهضعفهایمان مشخص شود. اگر قرار باشد تیمی بیاوریم که فقط ببریم، به درد نمیخورد. آقای قلعهنویی باید فکر اساسی کند. چهار بازی تدارکاتی قوی بگذارد چون زمان هم داریم، ده ماه فرصت هست. باید با تیمهای بزرگ بازی کنیم تا بفهمیم وضعیتمان کجاست. یک مقدار هم تیم باید جوانتر شود.»
او در ادامه درباره جوانگرایی گفت:«من از روز اول به آقای قلعهنویی گفتم و هفته پیش هم که دیدمش همین را گفتم. باید تیم جوان شود. اگر قرار باشد برویم آنجا و زنگ تفریح باشیم و دو سه تا گل بخوریم، به چه دردی میخورد؟ مردم ما دلشان خوش است که میخواهیم برویم جام جهانی، اما وقتی میرویم همه چیز یادمان میرود. باید کاری کنیم یک پله بالا بیاییم. آن زمان که ۱۶ تیم میرفت ما چهارم شدیم، حالا که ۴۸ تیم میرود باید پیشرفت کنیم.»
پروین در خصوص حاشیههای مربوط به باندبازی در تیم ملی نیز گفت:«من بعید میدانم اما بالاخره تیم باید یکدست باشد. باید چهار پنج تا بازی گردنکلفت برگزار کنیم. الان ژاپن با برزیل بازی میکند، اما ما باید با افغانستان بازی کنیم! از باخت نترسیم؛ اگر قرار است از باخت بترسیم، کار جلو نمیرود.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا از او مشورت گرفته میشود یا نه، اظهار داشت:«نه من اصلاً چه در پرسپولیس و چه در تیم ملی به خودم اجازه نمیدهم اندازه سر سوزن دخالت کنم. هر کسی مسئولیت میپذیرد باید خودش جوابگو باشد.»
پروین درباره عملکرد امیر قلعهنویی نیز گفت:«من چند بار به خودش هم گفتم تیم را جوان کن. فرصت داریم که تیم را جوان کنیم. بازیهای تدارکاتی خوب برگزار کنیم. اگر قرار است با افغانستان، پاکستان و هند بازی کنیم چه فایدهای دارد؟ تیمهای آسیایی را ببینید با چه تیمهایی بازی میکنند، ما با چه تیمهایی!»
پیشکسوت پرسپولیس در پایان گفت:«انشاالله تیم ملی ما قهرمان شود؛ قهرمان جام جهانی که نمیشود، اما امیدوارم یک پله بالا بیاییم. تمام آرزوی ما همین است.»