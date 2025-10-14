کامبک طوفانی ژاپن: نخستین شکست برزیل در خاک ساموراییها
تیم ملی ژاپن در یک دیدار دوستانه، با بازگشت شگفتانگیز در نیمه دوم، موفق شد برزیل تحت هدایت کارلو آنچلوتی را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ژاپن موفق شد روز سهشنبه در یک مسابقه دوستانه، با نمایشی خیرهکننده در نیمه دوم، تیم پرستارهی برزیل را با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب کند و شگفتی بیافریند. این برد در مقابل دیدگان نزدیک به ۴۵ هزار تماشاگر در توکیو به دست آمد.
در ۴۵ دقیقه ابتدایی، برزیل که چهار روز پیش کره جنوبی را ۵ بر صفر در سئول شکست داده بود، با گلهای لوئیز هنریکه و گابریل مارتینلی، بازی را با اقتدار آغاز کرد و سبک بازی زیبای خود را به نمایش گذاشت.
اما ژاپن پس از استراحت بین دو نیمه، با گلهای تاکومی مینامینو، کیتو ناکامورا و آیاسه اوئدا، به بازی برگشت و هواداران را به وجد آورد. این نخستین پیروزی تیم ملی ژاپن مقابل برزیل در چهاردهمین رویارویی تاریخ دو تیم بود.
این شکست، دومین باخت تیم ملی برزیل از زمانی است که کارلو آنچلوتی، مربی ایتالیایی، در ماه مه هدایت این تیم را برعهده گرفته است؛ اولین شکست، باخت یک بر صفر خارج از خانه مقابل بولیوی در مرحله مقدماتی جام جهانی بود.
هر دو تیم برزیل و ژاپن برای حضور در جام جهانی سال آینده در ایالات متحده، کانادا و مکزیک صعود کردهاند.
آنچلوتی ترکیب تیم خود را نسبت به مسابقهای که کره جنوبی را در هم کوبید، تغییر داد و بازیکنانی مانند استوائو و رودریگو را به همراه ماتئوس کنیا، بازیکن منچستریونایتد، روی نیمکت نشاند. مارتینلی و هنریکه به ترکیب اضافه شدند تا در خط حمله در کنار وینیسیوس جونیور بازی کنند.
ژاپن در این دیدار چندین بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، که از جمله آنها میتوان به کائورو میتوما، وینگر برایتون و واتارو اندو، هافبک لیورپول اشاره کرد.
تیم میزبان در اولین موقعیت جدی بازی، زمانی که اوئدا نتوانست یک پاس خطرناک را در تیرک دور به گل تبدیل کند، شانس پیش افتادن را از دست داد. برزیل خیلی زود ژاپن را به دلیل این موقعیت از دست رفته مجازات کرد؛ حرکتی روان و پاسکاری سریع، هنریکه را صاحب موقعیت کرد و این مهاجم زنیت سن پترزبورگ توپ را به زیبایی وارد دروازه کرد.
گابریل مارتینلی تنها چند دقیقه بعد، پس از دریافت یک پاس چیپ زیرکانه از لوکاس پاکتا، توپ را با قدرت از کنار دروازهبان ژاپن، زیون سوزوکی، عبور داد و گل دوم را به ثمر رساند.
ژاپن هفت دقیقه پس از شروع نیمه دوم، یکی از گلهای خورده را جبران کرد؛ مینامینو روی توپ گمشدهی فابریسیو برونو (مدافع برزیل) خیمه زد و آن را به سختی از کنار دستان هوگو سوزا به تور چسباند.
تیم میزبان به سرعت بازی را به تساوی کشاند؛ ناکامورا توپی را که به تیرک دور رسیده بود، با برخورد سنگین به برونوی بدشانس، وارد دروازه کرد. اوئدا پس از برخورد توپی به تیر دروازه، یک دقیقه بعد با یک ضربهی سر محکم، ژاپن را پیش انداخت.
برزیل تلاش کرد تا راهی برای بازگشت به بازی پیدا کند، اما ژاپن حملات آنها را به راحتی مهار کرد و حتی میتوانست گلهای بیشتری نیز به ثمر برساند.