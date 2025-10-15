به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حضور جانی اینفانتینو در «اجلاس سران برای آتش بس غزه» که روز دوشنبه در شرم الشیخ مصر برگزار شد، برای بسیاری تعجب‌آور بود؛ زیرا انتظار می‌رفت تنها رهبران جهان، رؤسای جمهور و مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی در این نشست حاضر باشند.

در جدیدترین حضور مشترک اینفانتینو و دونالد ترامپ در دوران دوم ریاست جمهوری او، رئیس فیفا در کنار رئیس‌جمهور آمریکا که یکی از رؤسای مشترک این رویداد بود، دیده شد.

دلایل حضور رئیس فیفا در اجلاس صلح مصر چه بود؟

اینفانتینو اظهار داشت که ترامپ از او برای شرکت در اجلاس دعوت کرده و تأکید کرد: «فیفا اینجا است تا کمک کند، یاری برساند و خود را در اختیار هر کاری قرار دهد تا مطمئن شویم این روند صلح به ثمر می‌نشیند و به بهترین نتیجه ممکن می‌رسد.»

این دعوت در پی موضع‌گیری‌های اخیر رئیس فیفا در قبال حمله رژیم صهیونیستی به غزه صورت گرفت. هفته‌ی گذشته، او خواستار حمایت فوتبال از تلاش‌های صلح در خاورمیانه شد؛ این درخواست درست پیش از دو مسابقه‌ی انتخابی جام جهانی که رژیم صهیونیستی در آن حضور داشت و پس از برنامه‌ریزی برای تظاهرات طرفدار فلسطین در ورزشگاه‌های نروژ و ایتالیا، مطرح شد.

پس از اعلام آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حماس در روز جمعه، اینفانتینو از طرحی که با میانجی‌گری آمریکا به دست آمده بود، تمجید کرد و از ترامپ به طور ویژه برای تلاش‌هایش درخواست کرد که جایزه‌ صلح نوبل به او اعطا شود. او گفت: «نقش رئیس‌جمهور ترامپ در این روند کاملاً اساسی و حیاتی بوده است. بدون رئیس‌جمهور ترامپ، صلحی وجود نخواهد داشت.»

نقش اینفانتینو در اجلاس چه بود؟

رئیس فیفا در شرم الشیخ بر نقش مهم فوتبال در ایجاد امید تازه در منطقه خاورمیانه تأکید کرد. اینفانتینو متعهد شد که نهاد حاکم بر فوتبال جهان، به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بازسازی پس از جنگ، از بازسازی زیرساخت‌های فوتبالی در غزه حمایت خواهد کرد.

او اعلام کرد: «نقش فوتبال باید حمایت، اتحاد و امیدبخشیدن به منطقه باشد. در غزه و فلسطین، ما قطعاً به بازسازی تمام امکانات فوتبالی کمک خواهیم کرد. ما کمک می‌کنیم تا فوتبال دوباره -در کنار فدراسیون فوتبال فلسطین- به هر گوشه از کشور بازگردد. ما توپ‌های فوتبال خواهیم آورد، زمین فوتبال خواهیم ساخت، مربی خواهیم آورد، به سازماندهی مسابقات کمک خواهیم کرد و صندوقی را برای کمک به بازسازی زیرساخت‌های فوتبال در فلسطین راه‌اندازی خواهیم کرد.»

اینفانتینو افزود که فیفا با زمین‌های کوچک و «سالن‌های فیفا» در این امر مشارکت خواهد کرد و از شرکای دیگر برای پیوستن به این تلاش‌ها دعوت خواهد کرد و گفت: «فوتبال برای کودکان امید می‌آورد و این بسیار بسیار مهم است.»

روابط اینفانتینو و ترامپ چگونه است؟

ترامپ برای اولین بار در سال ۲۰۱۸، در طول اولین دوره‌ی ریاست جمهوری خود، و پس از اعطای حق میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکا، در کاخ سفید با اینفانتینو دیدار کرد.

آن‌ها پیش از این نیز در اجلاس‌هایی مشترک حضور داشته‌اند؛ در سال ۲۰۲۰، هر دو در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس بر روی صحنه حاضر شدند. به گزارش واشنگتن پست، در جریان همان اجلاس بود که اینفانتینو برای اولین بار ترامپ را «دوست بزرگ من» خطاب کرد.

این دو نفر پس از ترک دفتر ریاست جمهوری توسط ترامپ در اوایل سال ۲۰۲۱ نیز در تماس بودند، اما از زمان آغاز دومین دوره‌ی ریاست جمهوری ترامپ که با برگزاری جام باشگاه‌های جهان فیفا در ماه ژوئن در آمریکا همزمان شد، اینفانتینو به طور مکرر در کنار رئیس‌جمهور آمریکا دیده شده است.

اخیراً، در ۲۲ آگوست، فیلمی از اینفانتینو در داخل دفتر بیضی شکل منتشر شد که او ماکت طلایی جام جهانی را به ترامپ هدیه می‌داد.

در اواخر سال ۲۰۲۴، اینفانتینو به دلیل تعهداتش مرتبط با جام جهانی در آمریکای شمالی، محل اقامت خود را به شهر ترامپ در میامی منتقل کرد، امری که دسترسی آسان دو دوست را برای هرگونه حضور مشترک عمومی در آینده تضمین می‌کند.

