به گزارش ایلنا، پدری گونزالس در گفت‌وگو با رسانه‌ رسمی تیم ملی اسپانیا، با لبخند درباره‌ی جزئیات کوچک روزانه‌ی زندگی‌اش صحبت کرد. او با ترکیبی از شوخی و محبت اعتراف کرد: «مادرم همیشه اصرار دارد روز بازی ریشم را بتراشم؛ اگر این کار را نکنم، سرزنشم می‌کند.»

پدری تاکنون در تمام سیزده بازی رسمی این فصل، شامل ۱۰ بازی با بارسا و سه بازی با اسپانیا، به میدان رفته است و مجموعاً ۱،۰۹۸ دقیقه از ۱،۱۷۰ دقیقه ممکن را بازی کرده که این میزان، ۹۳.۸ درصد از زمان ممکن حضور او در زمین است.

پدری که یکی از بهترین مقاطع دوران حرفه‌ای خود را پشت سر می‌گذارد، می‌گوید: «اکنون احساس اعتماد به نفس دارم و این برای یک بازیکن همه چیز است.» بلوغ و آرامش او باعث شده که بتواند بازی‌ها را کنترل کند و تصمیماتی بگیرد که عملکرد او را هم در تیم ملی و هم در بارسا بهینه می‌سازد.

فران تورس همچنان همراه جدانشدنی اوست. پدری به یاد می‌آورد: «او همیشه در دوران سخت کنارم بوده، به من توصیه کرده و البته اذیتم هم کرده است.» پدری همچنین در ویدئویی که زندگی روزمره‌ی او در اردوی اسپانیا را نشان می‌دهد، اعتراف می‌کند که قبل از هر جلسه‌ی فنی، ۱۰ دقیقه زودتر پایین می‌آید تا مبادا آسانسور خراب شود؛ او هیچ چیز را به شانس واگذار نمی‌کند، زیرا وقت‌شناسی یکی از دغدغه‌های اصلی هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، نیز هست.

در زمین بازی، استعداد پدری با مدیریت فیزیکی و درک بازی ترکیب شده است. او می‌گوید: «وقتی احساس خوبی داری، می‌خواهی هر توپی از تو عبور کند، اما این کار نیازمند مدیریت فیزیکی قابل توجهی است. همیشه سعی کرده‌ام خود واقعی‌ام باشم و شادی را به مردم بازگردانم.»

