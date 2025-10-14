خبرگزاری کار ایران
بازگشت اوریه و دو ملی‌پوش به تمرینات پرسپولیس

​دو تن از بازیکنان در بازگشت از دوره مصدومیت و دو ملی‌پوش، در تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس حضور پیدا کردند

به گزارش ایلنا به نقل از  سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران، تمرین امروز (سه‌شنبه) خود را پس از یک روز استراحت در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کردند.

این تمرین که از ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه آغاز شد، مفصل و نسبتا سنگین بود و حدود ۹۰ دقیقه به طول انجامید.

نکته بارز تمرین بازگشت سرژ اوریه و محمدحسین کنعانی‌زادگان به تمرینات گروهی در بازگشت از مصدومیت بود. همچنین با پایان اردو و بازی‌های دوستانه تیم ملی امید کشورمان، سهیل صحرایی و محمدحسین صادقی هم به تمرینات اضافه شدند.

پاسکاری، جابه‌جایی، انتقال بازی، پرس و ضد پرس، ارسال از جناحین، شوتزنی، فوتبال شرایطی و برنامه متنوع دیگر بخش‌های مختلف این تمرین را تشکیل می‌دادند.

تیم فوتبال پرسپولیس خود را برای بازی هفته هفتم لیگ‌برتر آماده می‌کند و تیم خیبر روز شنبه، میزبان این بازی و سرخپوشان ایران خواهد بود.

