زیدان: فینال چمپیونزلیگ مقابل یوونتوس را بیش از شش بار تماشا کردم!

به گزارش ایلنا، زین‌الدین زیدان، یکی از چهره‌های برجسته «فستیوال دلو اسپورت» که توسط رسانه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت برگزار شد، درباره بهترین لحظات دوران حرفه‌ای خود صحبت کرد. زیدان که به عنوان بازیکن و سپس مربی رئال مادرید به اسطوره‌ای برای این باشگاه تبدیل شد، تنها مربی تاریخ است که سه عنوان پیاپی لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرده است.

زیدان درباره بهترین لحظه دوران مربیگری‌اش گفت: «بهترین لحظه‌ام بعد از جام جهانی؟ فینال دوم لیگ قهرمانان مقابل یوونتوس. عملکرد ما در نیمه دوم آن بازی واقعاً تماشایی بود. آن مسابقه را چهار، پنج، شش بار تماشا کرده‌ام و همیشه گفته‌ام: این فوتبال است، کمال مطلق.» او به فینال سال ۲۰۱۷ در کاردیف اشاره داشت که رئال مادرید با برتری مقابل یوونتوس، جام قهرمانی اروپا را بالای سر برد.

تحسین از کریستیانو، مودریچ و یامال

وقتی از زیدان درباره انتخاب بین مربیگری کریستیانو رونالدو یا لوکا مودریچ سؤال شد، او پاسخ داد: «هر دو را انتخاب می‌کنم. نمی‌توانم یکی را برگزینم، چون هر دو را دوست داشتم. تونی کروس و کریم بنزما هم همین‌طور. من بازیکنانی داشتم که باورنکردنی بودند. مربیگری آن‌ها و تماشای تمریناتشان فوق‌العاده بود. سه یا چهار بازیکن داشتم که وقتی در زمین بودند، انگار توپ را نمی‌دیدید. مودریچ، کروس، ایسکو، بنزما، رودریگو... آن‌ها هرگز توپ را از دست نمی‌دادند. واقعاً شگفت‌انگیز بود.»

زیدان همچنین به ستایش از لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، پرداخت و گفت: «اگر بازیکنی باشد که وقتی توپ را لمس می‌کند من را هیجان‌زده کند، آن لامین یامال است.» او با اشاره به عملکرد این بازیکن در بازی فصل گذشته مقابل اینتر در سن‌سیرو افزود: «او در آن بازی همه کار کرد و تمام توانش را به تنهایی گذاشت. وقتی بازی‌اش را می‌بینید، مثلاً در آن نیمه دوم... من در عمرم چنین چیزی ندیده‌ام. بازیکنی که این‌ اندازه روی بازی مسلط باشد، فوق‌العاده است. تماشای او لذت‌بخش است و برای همین، بین تمام بازیکنان جوان، یامال کسی است که باید زیر نظر داشت.»

