به گزارش ایلنا، حفظ بدنه اصلی تیم یکی از اولویت‌های هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، در برنامه‌ریزی‌های ورزشی است و او به تدریج در حال دستیابی به این هدف است. جدیدترین بازیکنی که قرارداد خود را تمدید می‌کند، فرانکی دی یونگ است. هرچند باشگاه بارسلونا هنوز خبر رسمی را اعلام نکرده، اما از رسانه‌ها دعوت کرده تا روز چهارشنبه، ساعت ۱۳:۳۰ به وقت محلی، برای پوشش مراسم امضای قرارداد این ملی‌پوش هلندی در دفتر تجاری باشگاه حاضر شوند. به این ترتیب، تمدید قرارداد این بازیکن که پس از ماه‌ها مذاکره و اختلاف‌نظرهای زیاد صورت گرفت، اکنون کاملاً نهایی شده است.

این بازیکن ۲۸ ساله و ستاره‌ سابق آژاکس، یکی از بازیکنانی بود که قراردادش در ژوئن ۲۰۲۶ به پایان می‌رسید، از این رو باشگاه کاتالانی برای نهایی کردن مذاکرات عجله داشت. در واقع، بارسلونا ماه‌ها قبل پیشنهاد خود را به او ارائه کرده بود. مذاکرات به همان اندازه که طولانی بود، دشوار نیز پیش رفت، زیرا مواضع و روابط دو طرف با فاصله همراه بود. این وضعیت بیشتر به دلیل ناراحتی هافبک هلندی از انتقاداتی بود که از سوی هواداران بارسا پس از درز اطلاعات حقوق بالای او مطرح شد؛ حقوقی که به دلیل تعویق در پرداخت دستمزد او در سال‌های گذشته و برای کمک به باشگاه در دوران مشکلات مالی، بالا به نظر می‌رسید.

اما این اختلافات چند هفته پیش کنار گذاشته شد، زیرا تماس‌ها افزایش یافت و در نهایت سازش حاصل شد. در واقع، از زمان تور آسیایی، دی یونگ در هر مصاحبه تأکید کرده بود که قصدش رسیدن به توافق با باشگاه است و به تحقق آن اطمینان دارد. امروز، این موضوع به واقعیت تبدیل شده و تنها در انتظار اعلام رسمی است.

بازگشت به نقش کلیدی در بارسا

فرانکی دی یونگ که در جولای ۲۰۱۹ از آژاکس به بارسلونا پیوست، بار دیگر در تیم احساس اهمیت می‌کند. او پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت از ناحیه‌ی مچ پا، در نیمه‌ی دوم فصل گذشته نقش پررنگ‌تری یافت. دی یونگ در ترکیب اصلی تیم فلیک، به عنوان هافبک ثابت و در کنار پدری، در پست دو هافبک دفاعی به میدان می‌رود. این نقش جدید در ترکیب اصلی، انگیزه‌ی مضاعفی برای تمدید قرارداد او ایجاد کرد. هواداران بارسلونا نیز سوت‌های اعتراضی فصل‌های گذشته را با تشویق تعویض کرده‌اند.

این هافبک ملی‌پوش که یکی از کاپیتان‌های رختکن بارسلونا است، در این فصل هشت بار برای تیم به میدان رفته است. در مجموع، او تاکنون ۲۶۷ بازی برای تیم آبی و اناری انجام داده است.

