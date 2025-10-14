به گزارش ایلنا، نخستین ال‌کلاسیکوی فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در راه است. این هفته پس از وقفه بازی‌های ملی، لالیگا (EA Sports) با آغاز هفته‌ نهم از سر گرفته خواهد شد. پس از آن، در هفته‌ دهم، حساس‌ترین دیدار فصل میان رئال مادرید و بارسلونا در روز یکشنبه، ۲۶ اکتبر (۴ آبان)، ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی برگزار می‌شود.

در حالیکه ۱۳ روز تا این دیدار باقی مانده است، این زمان در تقویم فشرده‌ فوتبال بسیار طولانی محسوب می‌شود. هر دو تیم پیش از رویارویی در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، باید دو مسابقه را پشت سر بگذارند.

رئال مادرید، تیم میزبان، ابتدا در هفته‌ نهم لالیگا باید به خانه‌ ختافه سفر کند و مقابل تیم تحت هدایت خوزه بوردالاس به میدان برود (یکشنبه، ۱۹ اکتبر، ساعت ۲۱:۰۰). آن‌ها همچنین چهار روز پیش از ال‌کلاسیکو، میزبان رقیب سنتی خود، یوونتوس، در هفته‌ سوم لیگ قهرمانان اروپا خواهند بود (چهارشنبه، ۲۲ اکتبر، ساعت ۲۱:۰۰).

در سوی مقابل، بارسلونا پیش از سفر به پایتخت اسپانیا، دو بازی خانگی انجام خواهد داد. اولین بازی (شنبه، ۱۸ اکتبر، ساعت ۱۶:۱۵) در لالیگا مقابل خیرونا و دومین بازی (سه‌شنبه، ۲۱ اکتبر، ساعت ۱۸:۴۵) در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا مقابل المپیاکوس یونان خواهد بود. به این ترتیب، بارسلونا روی کاغذ برنامه‌ کمی مساعدتری دارد و از یک روز استراحت بیشتر نسبت به رقیب دیرینه‌ خود برخوردار است.

انتهای پیام/