پاسخ ایجنت لواندوفسکی به شایعات انتقال به لیگ عربستان سعودی

به گزارش ایلنا، آینده روبرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی بارسلونا، این روزها موضوع بحث‌های زیادی است. قرارداد این بازیکن با کاتالان‌ها تا تابستان ۲۰۲۶ اعتبار دارد و با توجه به کاهش تأثیرگذاری او در مقایسه با فصول گذشته و همچنین سنش، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده‌اش شدت گرفته است. با این حال، پینی زهاوی، مدیر برنامه‌های لواندوفسکی، تاکید کرد که هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره این بازیکن گرفته نشده است.

زهاوی اظهار داشت: «قرارداد لواندوفسکی با بارسلونا تا تابستان ۲۰۲۶ ادامه دارد و هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. باید منتظر بمانیم و ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد.» او همچنین شایعات درباره مذاکره با باشگاه‌های عربستانی را رد کرد و گفت: «هیچ مذاکره رسمی با باشگاه‌های عربستان وجود ندارد و در حال حاضر پیشنهادی روی میز نیست.»

نقش کم‌رنگ‌تر در بارسلونا

لواندوفسکی که همیشه یکی از بازیکنان ثابت خط حمله بارسلونا بوده، در فصل ۲۰۲۵-۲۶ نقش کم‌رنگ‌تری داشته است. فران تورس در ابتدای فصل جای او را در پست شماره ۹ گرفت و لواندوفسکی به دلیل مشکلات جسمانی جزئی، بازی نخست فصل مقابل مایورکا را از دست داد.

پس از آن بازی، این مهاجم لهستانی به ترکیب تیم بازگشت، اما تا دیدار لیگ قهرمانان اروپا مقابل نیوکاسل فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا نکرد. او پیش از این دیدار، تنها ۴۸ دقیقه در سه بازی لالیگا به میدان رفته بود. با این حال، در بازی مقابل والنسیا، علیرغم تنها ۲۲ دقیقه حضور در زمین، موفق به زدن دو گل شد.

لواندوفسکی پس از دیدار مقابل نیوکاسل، در بازی برابر ختافه بار دیگر در ترکیب اصلی قرار گرفت، اما فرران تورس نیز در آن دیدار به عنوان وینگر بازی کرد. از زمان بازی مقابل بارسلونا در ورزشگاه یوهان کرویف، لواندوفسکی بین حضور در ترکیب اصلی و نیمکت‌نشینی در نوسان بوده است.

عملکرد در تیم ملی

لواندوفسکی یکی از بازیکنان بارسلونا بود که در فیفادی اخیر برای تیم ملی کشورش به میدان رفت. او در پیروزی ۱-۰ لهستان مقابل نیوزیلند غایب بود، اما در بازی یکشنبه مقابل لیتوانی، ۹۰ دقیقه کامل بازی کرد و گل دوم را در برد ۲-۰ تیمش به ثمر رساند.

