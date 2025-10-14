خبرگزاری کار ایران
تلاش جنجالی نیمار برای حضور در جام جهانی 2026
کد خبر : 1699959
مهاجم برزیلی تیم سانتوس برای بازگشت به تیم ملی و حضور در جام جهانی، در حال ارائه پیشنهاد همکاری کوتاه‌مدت به باشگاه‌های سری آ ایتالیا است.

به گزارش ایلنا، اخبار پیرامون احتمال بازگشت نیمار به ترکیب تیم ملی برزیل برای جام جهانی آتی، به یک موضوع جدی تبدیل شده است. در برنامه‌ی تحلیلی «لا تریبو» (La Tribu)، رائول فوئنتس، خبرنگار ورزشی، از برنامه‌ی نیمار برای یافتن تیمی در اروپا پرده برداشت.

رائول فوئنتس در خصوص شرایط تیم ملی برزیل تحت هدایت کارلو آنچلوتی اظهار داشت: «در حاشیه‌  بازی ژاپن و برزیل، از آنچلوتی درباره‌ی نیمار سؤال شد و او پاسخ داد که این بازیکن در ماه مارس به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد و شانس حضور در جام جهانی را خواهد داشت. اما اکنون از برزیل گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه قرارداد نیمار با سانتوس در ماه دسامبر به پایان می‌رسد و او ظاهراً در حال ارائه پیشنهاد خود به چندین تیم ایتالیایی است تا بتواند از ژانویه تا ژوئن برای آن‌ها بازی کند و خود را به جام جهانی برساند.»

این خبر با واکنش تند و تحلیل‌های مختلف کارشناسان برنامه همراه شد. رامون آلوارز د مون، تحلیلگر برنامه، با تغییر موضع بحث به سمت تیم ملی اسپانیا، به تمجید از سرمربی این تیم پرداخت: «من اعتبار زیادی برای لوئیس د لافوئنته قائل هستم. تیم اسپانیا از دوران لوئیس انریکه عبور کرده و حتی پس از جدایی این مربی بزرگ، فراتر رفته است. هر بازیکنی در تیم ملی اسپانیا فراتر از انتظاراتی که داشتیم، عمل می‌کند.»

ریکاردو رُزِتی در ادامه به اولویت تیم ملی پرداخت: «اینکه تیم ملی در اولویت قرار دارد، بستگی به این دارد که از چه کسی بپرسید؛ از مادریدی‌ها بپرسید، می‌گویند نه، و بارسایی‌ها هم همین‌طور. اما د لافوئنته درست می‌گوید: ارزش هر بازیکن با حضور در تیم ملی بیشتر می‌شود.»

خورخه سگورا درباره‌ی بازگشت نیمار با لحنی تند واکنش نشان داد: «چطور نیمار می‌تواند به تیم ملی بازگردد در حالی که برزیل می‌خواهد در جام جهانی عملکردی جدی داشته باشد؟ فکر نمی‌کنم آنچلوتی حتی به این موضوع فکر کند. نیمار حدود سه سال است که عملاً یک بازیکن سابق به شمار می‌رود. نیماری که مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا از ناحیه‌ی مچ پا مصدوم شد، بهترین بازیکن دنیا بود. و نیماری که زونیگا در جام جهانی برزیل او را مصدوم کرد، هم بهترین نیمار بود. اگر او در آن بازی آسیب نمی‌دید، برزیل قهرمان جام جهانی می‌شد.»

در ادامه با طرح این پرسش که آیا بازگشت نیمار برای تیم ملی مفید خواهد بود، کارشناسان نظرات متفاوتی داشتند. خوزه لوئیس اَلِگو حضور او را یک ریسک بزرگ دانست: «قرار دادن نیمار در ترکیب برزیل، مانند برافروختن آتش است.»

اما ناچو لابارگا همچنان به شانس او معتقد بود: «نیمار در سانتوس آن پیوستگی و فرصت‌های لازم برای درخشش را به دست نمی‌آورد. هنوز تا تابستان فرصت باقی است و به نظر من، آنچلوتی می‌تواند او را به ترکیب بازگرداند.»

