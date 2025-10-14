آلبوم اد شیرن روی پیراهن الکلاسیکویی بارسلونا (عکس)
باشگاه بارسلونا و اسپاتیفای از همکاری جدید خود با اد شیرن، خواننده مشهور بریتانیایی، رونمایی کردند.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا اعلام کرد که اد شیرن به عنوان هنرمند مهمان روی پیراهن تیم در الکلاسیکوی پیشرو مقابل رئال مادرید حضور خواهد داشت. این همکاری بخشی از پروژه مشترک اسپاتیفای و بارسلونا است که تاکنون با حضور هنرمندان بزرگی چون دریک، رزالیا، کولدپلی و تراویس اسکات انجام شده است.
اسپاتیفای در بیانیه رسمی خود اعلام کرد:«اسپاتیفای و افسی بارسلونا برای هفتمینبار همکاری خود را با معرفی پیراهنی ویژه با طرح اد شیرن ادامه میدهند. برای نخستینبار، یک خواننده پاپ مرد به تنهایی روی پیراهن بارسا حضور دارد. بازیکنان بارسلونا در دیدار ۲۶ اکتبر مقابل رئال مادرید، پیراهنی با لوگوی آلبوم جدید اد شیرن با عنوان “Play” به تن خواهند کرد. این همکاری، قدرت موسیقی در عبور از مرزها و پیوند انسانها را به نمایش میگذارد.»
اد شیرن که با بیش از ۹۲ میلیون شنونده ماهانه در اسپاتیفای و ۱۴ قطعه در باشگاه میلیاردی این پلتفرم یکی از محبوبترین هنرمندان جهان محسوب میشود، در واکنش به این اتفاق گفت:«دیدن آلبوم جدیدم روی پیراهن بارسلونا برایم افتخاری بزرگ است. من از طرفداران پر و پا قرص فوتبال و باشگاه بارسا هستم و از اینکه دنیای موسیقی و فوتبال میتوانند در چنین قالبی به هم برسند، خوشحالم.»
مانل دلریو، مدیر اجرایی بارسلونا نیز در همین باره اظهار داشت:«بسیار خوشحالیم که هنرمندی در سطح اد شیرن روی پیراهن بارسلونا حضور خواهد داشت. این تغییر لوگو به یکی از لحظات نمادین هر فصل تبدیل شده و نشان میدهد همکاری ما با اسپاتیفای تا چه اندازه موفق بوده و چگونه مرز میان ورزش و موسیقی را از میان برداشته است.»
رابرت لواندوفسکی، مهاجم بارسلونا نیز به این همکاری واکنش نشان داد و گفت:«ترانههای اد شیرن همیشه بخشی از پلیلیست رختکن ما بوده است. حالا دیدن لوگوی آلبوم او روی پیراهن تیم در الکلاسیکو واقعاً خاص و هیجانانگیز است. موسیقی و فوتبال هر دو مردم را به هم نزدیک میکنند و افتخار میکنم که این پیوند را در زمین نمایندگی میکنم.»
بارسلونا در سالهای اخیر در جریان همکاری خود با اسپاتیفای، از لوگوی هنرمندانی چون دریک، رزالیا، کولدپلی، کارول جی، رولینگ استونز و تراویس اسکات روی پیراهنش استفاده کرده است. حاصل این همکاریها تاکنون سه پیروزی (با طرح رزالیا، کولدپلی و تراویس اسکات) و سه شکست (با طرح دریک، کارول جی و رولینگ استونز) بوده است.
جالب آنکه این همکاری همزمان با انتشار آلبوم جدید اد شیرن با عنوان «Play» انجام میشود. شیرن که یکی از هواداران پرشور فوتبال است، سهامدار ۱.۴ درصدی باشگاه ایپسویچ تاون نیز محسوب میشود و بارها علاقه خود را به حضور در پروژههای فوتبالی ابراز کرده است.