ناکامی سوئد در راه جام جهانی: زوج ۲۰۰ میلیون یورویی در آستانه حذف!
تیم ملی سوئد پس از شکست خانگی مقابل کوزوو، در آستانه از دست دادن دومین جام جهانی پیاپی قرار گرفته و حالا تنها به پلیآف لیگ ملتهای اروپا چشم دوخته است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی سوئد که از زوج خط حمله قدرتمند خود، الکساندر ایساک و ویکتور گیوکرش، بهره میبرد، در رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ با چالشی غیرمنتظره روبهرو شده است. این دو بازیکن که در نقلوانتقالات تابستانی با ارزشی بیش از ۲۰۰ میلیون یورو جابهجا شدند، نتوانستهاند مانع از ناکامیهای اخیر تیم تحت هدایت یون دال توماسون شوند.
سوئد در گروهی نسبتاً آسان با حضور سوئیس، اسلوونی و کوزوو، تنها یک امتیاز از ۱۲ امتیاز ممکن کسب کرده است. شب گذشته، شکست ۱-۰ مقابل کوزوو در گوتنبرگ، شانس صعود مستقیم سوئد را از بین برد. این تیم اکنون روی کاغذ امکان پیشی گرفتن از سوئیس (با ۱۰ امتیاز) را ندارد و در بهترین حالت ممکن است به امتیاز کوزوو (۷ امتیاز با تفاضل گل بهتر) برسد.
یون دال توماسون، سرمربی سوئد که از مارس ۲۰۲۴ هدایت این تیم را بر عهده دارد، پس از بازی گفت: «این شکست به معنای حذف کامل نیست، اما بسیار دردناک است. ما مالکیت توپ را در اختیار داشتیم، اما در تمام کردن حملات ناکام بودیم. کوزوو با ضدحملات مؤثر ما را مغلوب کرد. حالا باید واکنش نشان دهیم، وگرنه رویای جام جهانی برایمان پیچیدهتر خواهد شد.»
سوئد در چهار بازی اخیر خود ۷ گل دریافت کرده و تنها ۲ گل به ثمر رسانده که هر دو در تساوی ۲-۲ مقابل اسلوونی در بازی نخست به دست آمدند؛ گلهایی که توسط یاسین عیاری و آنتونی الانگا زده شد. نکته قابل توجه این است که زوج خط حمله سوئد، ایساک و گیوکرش، که در فصل گذشته لیگ ملتهای اروپا به ترتیب ۹ و ۴ گل به ثمر رسانده و در میان ۱۰ گلزن برتر این رقابتها قرار داشتند، در دیدارهای مقابل کوزوو و سوئیس موفق به گلزنی نشدهاند.
الکساندر ایساک، مهاجم لیورپول، با ابراز ناراحتی از این نتیجه گفت: «باخت خانگی مقابل تیمی مثل کوزوو غیرقابل قبول است. ما فرصتهایی داشتیم، اما آنها را از دست دادیم. خودم هم لحظات کلیدی را هدر دادم. این شکست باعث میشود به خودمان نگاه کنیم و سریعتر پیشرفت کنیم.»
ویکتور گیوکرش، مهاجم آرسنال، نیز افزود: «کوزوو مثل شیر دفاع کرد و از اشتباهات ما نهایت استفاده را برد. این باخت دردناک است، چون ما تیم برتر میدان بودیم، اما این فوتبال است. از فردا با انگیزه بیشتری به تمرین برمیگردیم.»
این دو بازیکن که در فصل گذشته روی هم ۸۱ گل برای تیمهای باشگاهی خود به ثمر رساندند، در آغاز همکاریشان با لیورپول و آرسنال با دشواریهایی مواجه شدهاند. با این حال، نمیتوان تنها آنها را مقصر این وضعیت دانست. سوئد از نسل طلایی بازیکنانی چون کارل استارفلت (سلتیک)، گودموندسون (لیدز)، دال (بنفیکا)، هین (آتالانتا)، لیندلوف (استون ویلا)، اسونسون (دورتموند)، عیاری (برایتون)، هوگو لارسون (اینتراخت فرانکفورت)، برگوال (تاتنهام)، ناناسی (استراسبورگ)، الانگا (نیوکاسل)، کولوسفسکی (تاتنهام) و باردغی (بارسلونا) برخوردار است که همگی در لیگهای معتبر اروپایی نقشهای کلیدی دارند.
برای مقایسه، ستاره تیم ملی سوئد در جام جهانی ۲۰۱۸ که به مرحله یکچهارم نهایی رسید، امیل فورسبرگ بود. با توجه به غیبت سوئد در یورو گذشته، عملکرد اخیر این تیم را نمیتوان جز با واژه «ناامیدکننده» توصیف کرد. حالا امیدهای سوئد به پلیآف دوخته شده تا شاید بتوانند سهمیه جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کنند.