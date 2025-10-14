خبرگزاری کار ایران
حضور مدیرعامل سابق استقلال در باشگاه برای بررسی پرونده منتظر محمد

فرشید سمیعی، مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال، امروز با حضور در محل این باشگاه، نشستی با مدیران فعلی برگزار کرد تا درباره پرونده‌های جنجالی نقل‌وانتقالات توضیحاتی ارائه دهد.

به گزارش ایلنا، بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال به دلیل فسخ یک‌طرفه قراردادهای متعدد در ابتدای فصل گذشته، این روزها به یکی از موضوعات داغ در میان هواداران این تیم تبدیل شده است. در آن زمان، فرشید سمیعی سکان مدیریت باشگاه را بر عهده داشت و به همین دلیل، بسیاری از هواداران او را مسئول این بحران می‌دانند.

در حالی که هواداران استقلال خواستار پاسخگویی و برخورد با عوامل این اتفاق ناگوار هستند، مدیران کنونی این باشگاه تمرکز خود را بر تهیه و ارائه مدارک لازم به دادگاه عالی ورزش (CAS) برای رفع محرومیت نقل‌وانتقالاتی قرار داده‌اند.

در همین راستا، امروز مدیران استقلال از سمیعی دعوت کردند تا در نشستی در ساختمان باشگاه شرکت کند. وی با حضور در این جلسه، توضیحاتی درباره پرونده منتظر محمد و دیگر بازیکنانی که قراردادشان به‌صورت یک‌طرفه فسخ شده بود ارائه کرد. هدف از این نشست، استفاده از اطلاعات و توضیحات مدیرعامل سابق برای تقویت مستندات ارائه‌شده به CAS بود تا شاید این مدارک بتواند گره از مشکل آبی‌پوشان باز کند.  

