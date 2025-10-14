جریمههای میلیاردی برای باشگاهها و چهرههای لیگ برتر
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور آرای مربوط به چهار دیدار لیگ برتر، در مجموع یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی برای چند باشگاه و افراد حاضر در مسابقات تعیین کرد.
به گزارش ایلنا، موج جدید احکام انضباطی لیگ برتر صادر شد و مطابق اطلاعیه کمیته انضباطی، چهار مسابقه اخیر مشمول جرایم سنگین برای باشگاهها و برخی عوامل شد؛ رقمی که در مجموع به یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان میرسد.
در خصوص دربی اصفهان، باشگاه ذوبآهن به دلیل «سوءرفتار تیمی» ۶۰ میلیون تومان جریمه شد. برای باشگاه سپاهان نیز بابت «توهین و فحاشی به مقام رسمی مسابقه» و همچنین «استفاده از بلندگو در ورزشگاه»، جریمه ۱۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شد.
رسول خطیبی، سرمربی مس رفسنجان، به سبب «رفتار غیرورزشی» در دیدار برابر پیکان، باید ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بپردازد.
باشگاه فولاد خوزستان هم با سنگینترین رأی این نوبت روبهرو شد؛ طبق اعلام کمیته انضباطی، «نقض اصول بلیتفروشی»، «تأخیر چهار دقیقهای در ورود تیم به زمین»، «توهین تماشاگران»، «استفاده از مواد دودزا» و «استفاده از لیزر» مصادیقی است که برای این باشگاه در مجموع جریمه ۴۰۰ میلیون تومانی به همراه داشته است.
در پرونده مربوط به دیدار آلومینیوم اراک مقابل شمس آذر قزوین نیز احکام قابل توجهی صادر شد. باشگاه آلومینیوم به دلیل «استفاده از مواد دودزا» و «توهین به مقام رسمی مسابقه» مکلف به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شد. در سطح فردی، سیدمجتبی حسینی سرمربی آلومینیوم به علت «رفتار غیرورزشی» ۷۰ میلیون تومان و امیرمحمد هوشمند بازیکن این تیم به دلیل «بدرفتاری نسبت به مقام رسمی» ۳۰ میلیون تومان جریمه شدند.
در سمت مقابل، صائب محبی بازیکن شمس آذر به علت «بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه» علاوه بر جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی، با محرومیت یک جلسهای مواجه شد که اجرای آن به مدت شش ماه معلق میماند.
افزایش دامنه و شدت جرایم نقدی در این فصل، بار دیگر توجهها را به سمت الزامات انضباطی و اجرایی مسابقات جلب کرده است؛ جرایمی که از منظر فدراسیون، ابزار بازدارنده برای بهبود استانداردهای برگزاری و رفتار تماشاگران و عوامل مسابقه تلقی میشود.