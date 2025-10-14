عباس آقایی به کادرفنی خیبر خرمآباد پیوست
مربی پیشین تیم امیدهای پرسپولیس با عقد توافقی رسمی به جمع دستیاران سیدمهدی رحمتی در تیم خیبر خرمآباد ملحق شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر خرمآباد با انتشار اطلاعیهای رسمی از حضور عباس آقایی در ترکیب کادر فنی این تیم خبر داد. آقایی، بازیکن سابق تیمهای پرطرفداری همچون پرسپولیس، سپاهان، پاس و سایپا، حالا با تصمیم مدیران باشگاه و تأیید سیدمهدی رحمتی، به عنوان یکی از مربیان جدید این تیم معرفی شده است.
این مربی ۴۶ ساله که طی دو فصل گذشته هدایت تیم امیدهای پرسپولیس را برعهده داشت، ماه گذشته از سمت خود در این باشگاه استعفا داد و حالا با پذیرش پیشنهاد خیبر، ماموریت تازهای را در فوتبال لرستان آغاز کرده است. آقایی پیش از این نیز در تیمهایی مانند گسترش فولاد تبریز، بادران تهران و ماشینسازی تبریز به عنوان مربی فعالیت کرده و تجربه قابلتوجهی در ردههای مختلف فوتبال ایران دارد.
با حضور او، ترکیب کادر فنی خیبر خرمآباد تکمیلتر خواهد شد. آقایی در کنار چهرههایی چون حسین بادامکی و جلال امیدیان، دستیاران سیدمهدی رحمتی، در مسیر آمادهسازی تیم برای ادامه رقابتهای لیگ برتر نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.
گفتنی است خیبر خرمآباد پس از گذشت شش هفته از لیگ برتر، با کسب هفت امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد. این تیم در وقفه ایجادشده بهخاطر بازیهای ملی، تلاش دارد با اصلاح ساختار فنی و تقویت ترکیب مربیگری خود، در ادامه لیگ نمایش قدرتمندتری از خود ارائه دهد.