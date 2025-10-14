آزمون و طارمی غایب، عزتاللهی با بازوبند کاپیتانی
ترکیب احتمالی ایران مقابل تانزانیا
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار دوستانه خود امشب در دبی به مصاف تانزانیا میرود.
به گزارش ایلنا، شاگردان امیر قلعهنویی پس از شکست دو بر یک مقابل روسیه در دیداری پرحاشیه، امروز در دبی برابر تانزانیا صفآرایی خواهند کرد. این مسابقه در حالی برگزار میشود که چند تغییر مهم در ترکیب تیم ملی دیده میشود و میلاد محمدی، مدافع چپ پرسپولیس، پس از مدتی دوری، بار دیگر به اردو بازگشته است.
محمدی که در دو فیفادی گذشته جایی در فهرست تیم ملی نداشت، اینبار با تصمیم کادر فنی به جمع ملیپوشان اضافه شده تا هم فرصت بازی در ترکیب ایران را داشته باشد و هم شاید با درخشش در این دیدار جایگاه خود را در تیم باشگاهیاش بازپس بگیرد.
از سوی دیگر، تیم ملی در این بازی سه مهره کلیدی خود را در اختیار نخواهد داشت. مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش به دلیل مصدومیت و سردار آزمون نیز به سبب شکستگی استخوان نازک نی همچنان در دوران نقاهت به سر میبرد. غیبت این بازیکنان باعث شده تا سعید عزتاللهی، هافبک باتجربه تیم ملی، بازوبند کاپیتانی را بر بازو ببندد و نقش رهبری را در زمین بر عهده بگیرد.
در درون دروازه، علیرضا بیرانوند همچنان گزینه نخست است، هرچند نام محمدرضا اخباری نیز به عنوان گزینهای جدی برای حضور در ترکیب مطرح شده است. در خط دفاع، زوج شجاع خلیلزاده و محمدمهدی زارع ترکیب اصلی را تشکیل خواهند داد و حسین ابرقویی پس از انتقادات اخیر، به نیمکت خواهد رفت. در سمت چپ خط دفاعی، میلاد محمدی جایگاه خود را پس گرفته و در سمت راست نیز دانیال اسماعیلیفر به احتمال زیاد به جای رامین رضاییان به میدان میرود.
در میانه میدان، ترکیب عزتاللهی و محمد قربانی محتملترین گزینه است و امید نورافکن احتمالاً کار را از روی نیمکت دنبال خواهد کرد. در نقش هجومیتر، سامان قدوس در پست شماره ۱۰ قرار خواهد گرفت تا میان خط میانی و حمله پیوند برقرار کند. نکته جالب اینکه هر سه بازیکن میانی ایران در حال حاضر در لیگ ادنوک امارات بازی میکنند.
در خط حمله، امیرحسین حسینزاده پس از گلزنی مقابل روسیه به احتمال فراوان در نقش مهاجم نوک به میدان میرود و دو وینگر سرعتی یعنی محمد محبی و مهدی هاشمنژاد در کنارهها او را همراهی خواهند کرد. البته احتمال دارد علی علیپور نیز در ترکیب اصلی قرار بگیرد که در این صورت حسینزاده به پست وینگر منتقل میشود.
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل تانزانیا به شرح زیر است:
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، محمدمهدی زارع، میلاد محمدی، دانیال اسماعیلیفر، محمد قربانی، سعید عزتاللهی، مهدی هاشمنژاد، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسینزاده
دیدار ایران و تانزانیا از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در دبی برگزار خواهد شد و فرصتی خواهد بود تا سرمربی تیم ملی عملکرد چند بازیکن جدید را در ترکیب اصلی ارزیابی کند.