آخرین مراحل مذاکره با مربی خارجی برای پیوستن به کادر فنی تیم ملی

سخنگوی فدراسیون فوتبال از برگزاری مذاکرات نهایی با سالواتوره فوتی، مربی ایتالیایی، برای حضور در کنار امیر قلعه‌نویی خبر داد و تأکید کرد که این همکاری بدون تغییر در ترکیب فعلی کادر فنی انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، روند جذب مربی خارجی برای تیم ملی فوتبال ایران وارد مرحله نهایی شده است. در حالی که امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، روز گذشته در نشست خبری پیش از دیدار با تانزانیا خبر از اضافه شدن دستیار خارجی داده بود، حالا امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، جزئیات بیشتری درباره این موضوع ارائه کرده است.

علوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های فنی کادر تیم ملی گفت: «طبق برنامه‌ای که از سوی کادر فنی و شخص آقای قلعه‌نویی مطرح شده، فدراسیون در حال بررسی گزینه‌هایی برای تقویت کادر فنی است تا تیم ملی با آمادگی کامل در مسیر جام جهانی قرار گیرد. بر همین اساس، حضور یک یا دو مربی خارجی می‌تواند به غنای فنی تیم کمک کند.»

او درباره نام گزینه موردنظر نیز توضیح داد: «در حال حاضر مذاکرات با آقای سالواتوره فوتی در دستور کار است. این گفت‌وگوها هم‌زمان با حضور تیم ملی در امارات برگزار می‌شود تا در صورت توافق نهایی، همکاری رسمی اعلام شود. آقای فوتی سابقه همکاری با مربیان بزرگی چون ژوزه مورینیو و فعالیت در باشگاه‌هایی نظیر سمپدوریا، میلان و تورینو را در کارنامه دارد و امیدواریم حضور ایشان بتواند برای فوتبال ملی ما دستاورد مثبتی به همراه داشته باشد.»

سخنگوی فدراسیون همچنین درباره احتمال ایجاد تغییر در کادر فنی فعلی گفت: «هیچ تصمیمی برای جابه‌جایی یا حذف اعضای فعلی گرفته نشده است. حضور مربی خارجی به‌منظور تکمیل کادر فنی است، نه جایگزینی کسی از اعضای فعلی.»

پیش‌تر امیر قلعه‌نویی نیز با تأکید بر اهمیت تقویت تیم ملی برای رقابت‌های جهانی گفته بود: «هدف ما تکمیل کادر است، نه صرفاً تقویت آن. همه اعضای فعلی از نظر علمی و فنی در سطح بالایی قرار دارند و حضور چهره جدید می‌تواند کمک‌کننده باشد.»

در صورت نهایی شدن مذاکرات، فوتی نخستین دستیار خارجی در دوره جدید هدایت تیم ملی توسط امیر قلعه‌نویی خواهد بود؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بخشی از برنامه‌ فدراسیون برای آماده‌سازی هرچه بهتر ایران در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.

