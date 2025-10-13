رضا عنایتی: حذف من از پوستر استقلال سلیقهای بود
رضا عنایتی، مهاجم سابق استقلال، به غیبت خود در پوستر هشتادسالگی این باشگاه واکنش نشان داد و تأکید کرد که این اتفاق را ناشی از سلیقه شخصی دانسته و محبوبیت میان هواداران را مهمتر از هر چیز دیگر میداند.
به گزارش ایلنا، حدود سه هفته پس از انتشار پوستر هشتادسالگی باشگاه استقلال که در آن تصویر ۳۱ چهره از تاریخ این باشگاه دیده میشد، غیبت رضا عنایتی و آرش برهانی ـ دو گلزن برتر تاریخ استقلال ـ واکنشهای زیادی برانگیخت. حالا رضا عنایتی در گفتوگویی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.
او در اینباره گفت: برایم مهم نیست کسانی که الان در باشگاه هستند مرا بشناسند یا نه. هوادارانی که هنوز در خیابان میبینم و با من حرف میزنند، برایم از هر چیزی باارزشترند. بیاحترامی زیاد است، اما آنچه برای من اهمیت دارد، عشق هواداران است.
عنایتی این اتفاق را سلیقهای توصیف کرد و افزود: در استقلال امروز، سلیقه از هر چیزی مهمتر است. مشکل بیرونی نداریم، مشکل از داخل است. خطر زمانی است که خیانت از درون باشگاه و با ظاهر رفاقت انجام میشود؛ دشمن واقعی همان گرگ در لباس میش است.
مهاجم سابق استقلال همچنین گفت: من همیشه یکی از هواداران استقلال بودهام و از انرژی مثبت آنها انگیزه میگیرم. همین برایم کافی است و بقیه مسائل برایم اهمیتی ندارد.
او در پایان درباره فضای مجازی و تصمیمگیریهای غیرشفاف در باشگاه گفت: الان هرکسی میتواند دهها پیج مجازی داشته باشد و با همان صفحات تصمیم بگیرد چه کسی در پوستر باشد و چه کسی نه. این اتفاق عجیبی است که باید بررسی شود. من ناراحت نیستم، چون هواداران استقلال هنوز مرا فراموش نکردهاند.