به گزارش ایلنا، حدود سه هفته پس از انتشار پوستر هشتادسالگی باشگاه استقلال که در آن تصویر ۳۱ چهره از تاریخ این باشگاه دیده می‌شد، غیبت رضا عنایتی و آرش برهانی ـ دو گلزن برتر تاریخ استقلال ـ واکنش‌های زیادی برانگیخت. حالا رضا عنایتی در گفت‌وگویی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.

او در این‌باره گفت: برایم مهم نیست کسانی که الان در باشگاه هستند مرا بشناسند یا نه. هوادارانی که هنوز در خیابان می‌بینم و با من حرف می‌زنند، برایم از هر چیزی باارزش‌ترند. بی‌احترامی زیاد است، اما آنچه برای من اهمیت دارد، عشق هواداران است.

عنایتی این اتفاق را سلیقه‌ای توصیف کرد و افزود: در استقلال امروز، سلیقه از هر چیزی مهم‌تر است. مشکل بیرونی نداریم، مشکل از داخل است. خطر زمانی است که خیانت از درون باشگاه و با ظاهر رفاقت انجام می‌شود؛ دشمن واقعی همان گرگ در لباس میش است.

مهاجم سابق استقلال همچنین گفت: من همیشه یکی از هواداران استقلال بوده‌ام و از انرژی مثبت آن‌ها انگیزه می‌گیرم. همین برایم کافی است و بقیه مسائل برایم اهمیتی ندارد.

او در پایان درباره فضای مجازی و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف در باشگاه گفت: الان هرکسی می‌تواند ده‌ها پیج مجازی داشته باشد و با همان صفحات تصمیم بگیرد چه کسی در پوستر باشد و چه کسی نه. این اتفاق عجیبی است که باید بررسی شود. من ناراحت نیستم، چون هواداران استقلال هنوز مرا فراموش نکرده‌اند.

