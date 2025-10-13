خبرگزاری کار ایران
شجاع خلیل‌زاده: بازی با تانزانیا محک جدی برای تیم ملی است
شجاع خلیل‌زاده، مدافع تیم ملی فوتبال ایران، پیش از دیدار دوستانه مقابل تانزانیا تأکید کرد این مسابقه می‌تواند آزمونی مهم برای تیم ملی باشد و از همه خواست تا در مسیر صعود به جام جهانی از تیم حمایت کنند.

به گزارش ایلنا،  شجاع خلیل‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران برابر تانزانیا گفت: بازی با روسیه دیداری سنگین و پرکیفیت بود و عیار واقعی تیم ملی را نشان داد. به نظرم عملکرد خوبی داشتیم، هرچند بدشانسی‌هایی هم گریبان‌گیر ما شد. باید دیدارهای بیشتری از این جنس برگزار کنیم تا آماده‌تر شویم.

او با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی افزود: تیم ملی متعلق به همه مردم ایران است. باید در این شش ماه تا جام جهانی کنار تیم باشیم. انتقاد سازنده مفید است، اما غرض‌ورزی به تیم لطمه می‌زند. افتخار بزرگی است اگر با هدایت یک مربی ایرانی به جام جهانی برویم.

مدافع تیم ملی در ادامه درباره حریف آفریقایی گفت: تانزانیا تیمی سخت‌کوش و فیزیکی است. ساختار دفاعی منظمی دارد و بازی آسانی نخواهیم داشت. این دیدار محک جدی برای ما خواهد بود.

خلیل‌زاده در پایان به بازی‌های تدارکاتی آینده اشاره کرد و گفت: در تورنمنت چهارجانبه فیفادی با تیم‌های باکیفیتی روبه‌رو می‌شویم. شنیده‌ام کیپ‌ورد تیم بسیار خوبی است، حتی شاید از مصر هم بهتر باشد. این دیدارها بهترین شبیه‌سازی برای حضور در جام جهانی خواهند بود.

