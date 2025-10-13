خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خداحافظی عیسی مرادی با سپاهان: همیشه در قلب من هستید

خداحافظی عیسی مرادی با سپاهان: همیشه در قلب من هستید
کد خبر : 1699663
لینک کوتاه کپی شد.

عیسی مرادی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان، با انتشار پیامی احساسی در صفحه شخصی خود از هواداران و باشگاه سپاهان خداحافظی کرد.

به گزارش ایلنا، عیسی مرادی، بازیکن سپاهان، با انتشار استوری در اینستاگرام خود از هواداران و اعضای تیم زردپوش اصفهانی خداحافظی کرد. او در این پیام نوشت که جدایی از سپاهان برایش بسیار سخت است، چراکه این تیم برایش همچون خانه‌ای دوم بوده است.

مرادی با قدردانی از هواداران، هم‌تیمی‌ها و کادر فنی سپاهان گفت: «با عشق به پیراهن طلایی در زمین جنگیدم و رشد کردم. سپاهان فقط یک اسم نیست، بلکه ریشه در رفاقت، تعصب، تلاش و پیروزی دارد.»

او در پایان تأکید کرد که صدای تشویق هواداران سپاهان همیشه در گوشش خواهد ماند و برای این تیم بزرگ آرزوی موفقیت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ