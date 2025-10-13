خداحافظی عیسی مرادی با سپاهان: همیشه در قلب من هستید

به گزارش ایلنا، عیسی مرادی، بازیکن سپاهان، با انتشار استوری در اینستاگرام خود از هواداران و اعضای تیم زردپوش اصفهانی خداحافظی کرد. او در این پیام نوشت که جدایی از سپاهان برایش بسیار سخت است، چراکه این تیم برایش همچون خانه‌ای دوم بوده است.

مرادی با قدردانی از هواداران، هم‌تیمی‌ها و کادر فنی سپاهان گفت: «با عشق به پیراهن طلایی در زمین جنگیدم و رشد کردم. سپاهان فقط یک اسم نیست، بلکه ریشه در رفاقت، تعصب، تلاش و پیروزی دارد.»

او در پایان تأکید کرد که صدای تشویق هواداران سپاهان همیشه در گوشش خواهد ماند و برای این تیم بزرگ آرزوی موفقیت کرد.

