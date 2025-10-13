غیبت تاریخی در آغاز فصل برای ستاره لیکرز

خبرگزاری کار ایران
باشگاه لس‌آنجلس لیکرز اعلام کرد که لبرون جیمز، فوق‌ستاره ۴۰ ساله این تیم، به دلیل ابتلا به درد سیاتیک در پای راست، دست‌کم سه تا چهار هفته از میادین دور خواهد بود.

به گزارش ایلنا، لبرون جیمز به دلیل تشدید درد سیاتیک در ناحیه کمر و پا، قادر به همراهی لیکرز در آغاز فصل جدید نخواهد بود. تیم لس‌آنجلس لیکرز در بازی افتتاحیه خود میزبان گلدن استیت وریرز خواهد بود، اما باید بدون حضور کاپیتان خود به میدان برود.

جیمز در فصل گذشته عملکردی چشمگیر داشت؛ او در ۷۰ بازی به میدان رفت و میانگین ۲۴.۴ امتیاز، ۷.۸ ریباند، ۸.۲ پاس گل و ۱ توپ‌ربایی در هر مسابقه را ثبت کرد. دقت پرتاب‌هایش از میدان ۵۱.۳ درصد و از پشت قوس سه امتیازی ۳۷.۶ درصد بود. با وجود ۴۰ سال سن، او همچنان درخشان ظاهر شد و در تیم دوم منتخب فصل NBA قرار گرفت.

با غیبت جیمز، لیکرز بدون شک با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد. هرچند لوکا دانچیچ با آمادگی بدنی فوق‌العاده‌اش می‌تواند بخش زیادی از بار تیم را به دوش بکشد، اما فشار زیادی بر دوش دی‌آندره آیتن و مارکوس اسمارت نیز خواهد بود تا بتوانند خلأ ناشی از نبود رهبر تیم را پر کنند.

در ماه‌های گذشته، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال جدایی لبرون از لیکرز و پیوستن او به یک تیم مدعی‌تر مطرح شده بود. ریچ پال، مدیر برنامه‌های جیمز، در یکی از مصاحبه‌ها تلویحاً گفته بود که موکلش تمایل دارد در تیمی حضور داشته باشد که شانس بیشتری برای قهرمانی دارد. با این حال، هیچ مذاکره رسمی انجام نشد و جیمز طبق برنامه، فصل جدید را با پیراهن لیکرز آغاز خواهد کرد.

در هفته‌های اخیر، برخی منابع نزدیک به تیم احتمال داده بودند که این فصل ممکن است آخرین سال حضور لیبرون جیمز در NBA باشد. این گمانه پس از پستی در شبکه‌های اجتماعی از سوی خود جیمز با عنوان «تصمیم دوم» قوت گرفت، اما بعدها مشخص شد که این پست صرفاً بخشی از کمپین تبلیغاتی یک برند نوشیدنی بوده است.

در غیاب جیمز، بسیاری نگران آینده نزدیک لیکرز هستند. ترکیب فعلی تیم با محوریت دانچیچ و آستین ریوز نمی‌تواند همان ترس و هیبت گذشته را برای رقبا ایجاد کند. آسیب سیاتیک نیز از جمله مشکلاتی است که معمولاً ماندگار است و می‌تواند در ادامه فصل به یک بحران جدی برای لیکرز تبدیل شود.

