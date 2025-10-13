عامل مصدومیت تلخ وحید امیری از باشگاهش اخراج شد!

به گزارش ایلنا، وحید امیری که پس از دوران درخشان حضورش در پرسپولیس با نظر یحیی گل‌محمدی به فولاد خوزستان پیوست و طی چهار هفته اخیر لیگ برتر یکی از مهره‌های کلیدی تیمش بود و به مرور زمان شرایط خوبی نشان می‌داد، با بدشانسی بزرگی مواجه شد و به علت پارگی رباط صلیبی ادامه فصل را از دست داد که این اتفاق تلخ با یک اخراجی از جمع بازیکنان این تیم نیز همراه بود.

مصدومیت وحید امیری در لحظات پایانی تمرین چهارشنبه شب هفته گذشته (16 مهر) فولاد در حالی اتفاق افتاد که او قصد داشت یک توپ را در محوطه جریمه و در شرایطی که پشت به دروازه بود، کنترل و تبدیل به گل کند ولی خروج بی‌محابای گلر جوان این تیم کاری کرد تا ستاره چپ‌پای تیم یحیی مصدوم شود.

حسین کاظمی‌نیا، دروازه‌بان 20 ساله فولاد خوزستان در این صحنه پس از اینکه یک شوت را به‌صورت ناقص دفع کرد و قصد داشت آن را دو ضرب مهار کند، در لحظه‌ی خروج از چارچوب موجب مصدومیت وحید امیری شد.

این گلر جوان در شرایطی که امیری پشت به دروازه بود، از پشت سر روی ستاره چپ‌پای تیمش خراب شد و در ادامه نیز وحید روی زمین فرود آمد تا مصدومیت تلخی برای او اتفاق بیفتد و تمرین فولاد هم با نظر یحیی تعطیل شود.

کاظمی‌نیا که شاید نیاز نبود در آن صحنه از دروازه خارج شود و روی امیری خطا کند، به دلیل اینکه ضربه بزرگ فنی و روحی به یحیی و بازیکنان این تیم زد، با نظر گل‌محمدی از فولاد خوزستان کنار گذاشته شد و دیگر اجازه حضور در تمرینات‌شان را هم ندارد.

