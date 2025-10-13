خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس از تصمیم فابیو کاناوارو سود برد!

پرسپولیس از تصمیم فابیو کاناوارو سود برد!
سرمربی سرشناس ازبکستان برای دومین بار از اوستون اورونوف روی نیمکت استفاده کرد.

به گزارش ایلنا، اوستون اورونوف ستاره ۲۵ ساله تیم پرسپولیس که این فصل تلاش کرده از بند مصدومیت رها شود، باوجود اینکه هنوز به آمادگی صددرصدی نرسیده بود، از سوی فابیو کاناوارو به  تیم ملی دعوت شد تا برای دو دیدار مقابل کویت و اروگوئه به میدان برود. 

اورونوف در بازی با کویت از دقیقه ۸۵ وارد زمین شد و دقایقی اندک را در زمین باقی ماند و حالا نکته جالب این است که این بازیکنان دیدار با اروگوئه هم از روی نیمکت کار را آغاز کرده است. 

اعضای کادرفنی پرسپولیس نگران استفاده از اورونوف بودند چرا که پس از سفر طولانی به مالزی، این موضوع میتوانست منجر به مصدومیت این بازیکن شکننده شود اما حالا کاناوارو او را روی نیمکت نشانده است. 

با این حال باتوجه به سفر دوباره به ایران در مدت کم، احتمالا هاشمیان در دیدار خیبر به او استراحت خواهد داد.

