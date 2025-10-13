به گزارش ایلنا،گراهام آرنولد،سرمربی تیم ملی فوتبال عراق، در نشست خبری پیش از بازی گفت:«دیدار با تیم ملی عربستان فردا دیداری بسیار ویژه خواهد بود و ما با اشتیاق فراوان به استقبال آن می‌رویم. طبیعی است که فشار بیشتری روی تیم سعودی باشد، زیرا آن‌ها دو فرصت برای صعود دارند، در حالی‌که ما فقط به پیروزی فکر می‌کنیم. تیم ملی عراق حضور خود را در پلی‌آف جهانی قطعی کرده است، و فردا حدود نود درصد تماشاگران در ورزشگاه سعودی خواهند بود، موضوعی که فشار را از سوی هواداران، رسانه‌ها و حتی فدراسیون جهانی بر آن‌ها دوچندان می‌کند.»

سرمربی عراق ادامه داد:«با برنامه‌ای دقیق و با در نظر گرفتن فاصله کوتاه میان دو دیدار اخیر آماده این مسابقه شده‌ایم. تعدادی از بازیکنان در بازی برابر اندونزی دقایق محدودی بازی کردند تا برای دیدار مقابل عربستان در شرایط مطلوب باشند. در فهرست خود عمق زیادی داریم و تصمیم نهایی درباره ترکیب اصلی را فردا خواهیم گرفت. زیدان إقبال بازیکنی فوق‌العاده و تأثیرگذار است و ایمن حسین نیز کاملاً آماده این مسابقه است؛ او یکی از ارکان مهم تیم ماست.»

آرنولد در واکنش به سخنان هروره رنار، سرمربی عربستان، که دیدار فردا را مهم‌ترین بازی دوران مربیگری خود دانسته بود، گفت:«من احترام زیادی برای تیم عربستان قائلم، اما از نظر من همه بازی‌ها مهم هستند. اهمیت مسابقه برای من به بازیکنان عراقی برمی‌گردد که با شور و مسئولیت کشورشان را نمایندگی می‌کنند. اگر این بازی بزرگ‌ترین مسابقه دوران رنار است، شاید به‌دلیل فشاری باشد که روی اوست. او پیش‌تر هدایت تیم ملی بانوان فرانسه را بر عهده داشت، و چنین اظهارنظری نشان‌دهنده میزان تنش و فشاری است که اکنون با آن روبه‌روست.»

او افزود:«ما تیمی منضبط و بااعتمادبه‌نفس داریم و می‌دانیم چگونه با چنین دیدارهایی روبه‌رو شویم. به بازیکنانم اطمینان کامل دارم و می‌دانم می‌توانند فضای مسابقه را به‌خوبی مدیریت کنند.»

در پاسخ به پرسش روزنامه الشرق الأوسط درباره اینکه آیا سابقه تقابلش با عربستان فشار مضاعفی بر او وارد می‌کند، آرنولد گفت:«من پیش‌تر برابر تیم ملی عربستان پیروز شده‌ام، و آخرین باری که باختیم، آن شکست بر اثر یک ضربه پنالتی نادرست بود. حتی در دیداری که در استرالیا برابرشان مساوی کردیم، شانس با آن‌ها یار بود. ما برایشان احترام قائلیم، اما از آن‌ها هراسی نداریم.»

