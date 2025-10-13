ستاره عربستان: آماده جشن صعود هستیم
صالح الشهری به هواداران عربستان قول صعود به جام جهانی را داد.
به گزارش ایلنا، صالح الشهری، مهاجم تیم ملی عربستان سعودی، در آستانه دیدار حساس برابر عراق در مرحله پلیآف مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، تأکید کرد که تمام بازیکنان تیم با ذهنیت پیروزی و آگاهی کامل از اهمیت این بازی به میدان خواهند رفت.
او در نشست خبری روز دوشنبه در شهر جده گفت: «همه ما کاملاً درک میکنیم که بازی فردا چه اهمیتی دارد. این دیدار بدون تردید مهمترین مسابقه فصل برای ماست. به عنوان بازیکنان تیم ملی، مسئولیت بزرگی بر دوش ماست و میدانیم نمایندگی از کشورمان در چنین مرحلهای چه معنایی دارد. انشاءالله بعد از سوت پایان مسابقه، جشن صعود به جام جهانی را با مردممان دکل کشور خواهیم گرفت.»
الشهری در ادامه صحبتهای خود از هواداران عربستانی تشکر کرد و نقش آنها را در موفقیت تیم ملی حیاتی دانست: «میخواهم از همه هوادارانی که در بازی قبلی از دقیقهی اول تا آخر از ما حمایت کردند، تشکر کنم. فردا دیداری سرنوشتساز پیش رو داریم و همانطور که گفتم، مهمترین بازی فصل است. با لطف خدا و حمایت آنها پیروزی از آن ما خواهد بود. ما به حضور و تشویق پرشورشان نیاز داریم تا پشتمان را محکم کنند.»
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ترکیب تیم و غیبت برخی بازیکنان کلیدی گفت: «در فهرست ما ۲۸ بازیکن حضور دارند و از نظر من هیچ تفاوتی ایجاد نمیشود اگر یکی دو نفر غایب باشند. البته عبدالرحمن العبود و محمد کنو بازیکنان بسیار مهمی برای ما هستند. العبود به دلیل مصدومیت در بازی حضور ندارد و کنو هم محروم است، اما خوشبختانه حال عبدالرحمن بهتر است و بقیه بازیکنان هم آمادهاند تا برای تیم کشورشان از جان مایه بگذارند. در این مرحله، مهم این است که هر کس در زمین حضور دارد، تمام توان خود را در خدمت تیم بگذارد.»
الشهری با تأکید بر رویکرد تهاجمی تیمش گفت: «ما برای برد به میدان میرویم، حتی اگر بدانیم تساوی هم برای صعود کافی است. هدف ما روشن است: سه امتیاز. اما اگر شرایط بازی ما را مجبور کند به تساوی بسنده کنیم، باز هم مهمترین مسئله برای ما صعود به جام جهانی خواهد بود. با این حال، همه ما با روحیه پیروزی و تمرکز کامل وارد زمین میشویم تا دل هواداران را شاد کنیم.»
این مسابقه در حالی برگزار میشود که تیم ملی عربستان با سه امتیاز از پیروزی ۳–۲ مقابل اندونزی در صدر جدول گروه دوم قرار دارد؛ دیداری که با درخشش فراس البریکان و صالح ابو الشامات رقم خورد. در دیگر دیدار این گروه نیز عراق با گل زیدان إقبال برابر اندونزی به برتری رسید و همامتیاز عربستان شد، اما به دلیل تفاضل گل پایینتر در رتبه دوم ایستاد.
بنابراین، عربستان با کسب حتی یک تساوی مقابل عراق، میتواند برای سومین بار پیاپی و هفتمین بار در تاریخ خود راهی جام جهانی شود. بر اساس مقررات، تنها تیم صدرنشین هر گروه مستقیماً صعود میکند و تیم دوم باید در مرحله بعدی (در تاریخهای ۱۳ و ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵) برای راهیابی به پلیآف جهانی به میدان برود.
در همین حال، این دیدار برای هِروه رنار، سرمربی فرانسوی عربستان، نیز اهمیت ویژهای دارد. او پس از جدایی از تیم ملی بانوان فرانسه، در اکتبر ۲۰۲۴ بار دیگر هدایت «الأخضر» را تا پایان سال ۲۰۲۵ بر عهده گرفت؛ بازگشتی که با پیروزی پرهیجان برابر اندونزی همراه شد و حالا میتواند با صعود به جام جهانی، نقطه عطف جدیدی در کارنامه او و نسل طلایی فوتبال عربستان رقم بزند.