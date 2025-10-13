مهاجم اسبق سپاهان به خیبر پیوست

به گزارش ایلنا، عیسی مرادی که سابقه حضور در تیم‌هایی چون نفت تهران، پارس جنوبی، سپاهان و مس رفسنجان را در کارنامه دارد، پس از جدایی از مس، با تیم خیبر خرم‌آباد قرارداد امضا کرد.

این مهاجم ۲۷ ساله که محصول آکادمی نفت تهران است، در فصل گذشته برای مس رفسنجان ۱۹ بازی انجام داد و یک گل در لیگ برتر به ثمر رساند. مرادی با تجربه حضور در لیگ برتر و دسته اول، حالا امیدوار است در ترکیب خیبر عملکرد درخشانی داشته باشد.

نکته مهم در مورد او این است که فصل گذشته در اثر برخورد شی پرتاب شده از سوی فرشید اسماعیلی به شدت از ناحیه بینی دچار شکستگی شد و مدت زیادی را از دست داد و تقریبا فصل برایش تحت تاثیر این اتفاق عجیب و جنجالی قرار گرفت.

خیبر خرم‌آباد با جذب مرادی قصد دارد خط حمله خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر تقویت کند و از تجربه این بازیکن در مسیر رقابت برای صعود به رتبه‌های بالاتر جدول لیگ برتر بهره ببرد.

عیسی مرادی در فصول اخیر تحت قرارداد تیم سپاهان بود که البته این باشگاه دو بار او را به صورت قرضی به تیمهای دیگر داد اما حالا این بازیکن در انتقالی آزاد به خیبر خرم آباد پیوسته است.

انتهای پیام/