به گزارش ایلنا،مهدی رجب‌زاده، سرمربی پارس جنوبی جم، پس از پایان بازی بدون گل تیمش مقابل فرد البرز، در نشست خبری حاضر شد و قبل از هر چیز هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت: «سلام و عرض احترام خدمت همه دوستان و بینندگان؛ قبل از هر چیزی هفته نیروی انتظامی را تبریک می‌گویم به همه عزیزان زحمتکش یگان نیروی انتظامی کشورمان که امنیت کشور را تأمین می‌کنند و مخصوصاً فرمانده نیروهای انتظامی که در این مدت کمک زیادی در امنیت بازی‌ها و تمرینات ما داشتند. امیدوارم همیشه سلامت و موفق باشند.»

رجب زاده درباره بازی اظهار داشت: «بازی را همه دیدند؛ واقعاً باید می‌بردیم با ۵ یا ۶ گل. متأسفانه روی بد فوتبال برای ما اتفاق افتاد و نتوانستیم از موقعیت‌های متعدد استفاده کنیم. بچه‌ها فوق‌العاده جنگیدند و بازی کردند، مخصوصاً در نیمه اول که فکر نمی‌کنم در لیگ برتر تیمی توانسته باشد حریف را از محوطه ۱۸ قدمش بیرون بیاورد. ما در آن نیمه تقریباً تیم حریف را تحت فشار کامل گذاشتیم، اما گل نزدیم. نتیجه مهم است، ولی عملکرد بازیکنان عالی بود و جای تقدیر دارد.»

افزود: «در نیمه اول چند موقعیت تک به تک داشتیم که متأسفانه تبدیل به گل نشد. در نیمه دوم بازی کمی احساسی شد و بازیکنان تلاش کردند گل بزنند. تیم حریف هم یکی دو ضدحمله داشت، اما کل جریان بازی در اختیار ما بود. باید به یاد داشته باشیم که فوتبال خوب همیشه با نتیجه همراه نیست؛ برای کسب نتیجه، توپ باید از خط دروازه رد شود.»

درباره عملکرد بازیکنان گفت: «بچه‌ها بسیار تلاش کردند و با جان و دل جنگیدند. از نوع بازی آنها کاملاً راضی هستم، ولی در زمینه نتیجه‌گیری باید دقت بیشتری داشته باشیم. تیم ما موقعیت‌های بسیار زیادی خلق کرد و متأسفانه چندین فرصت طلایی از دست رفت. این اتفاق در فوتبال طبیعی است؛ حتی تیم‌های بزرگ دنیا هم بازیکنانشان موقعیت‌ها را از دست می‌دهند.»

درمورد بازیکنان باتجربه توضیح داد:«بازیکنان باتجربه‌ای مثل حسین پورامینی، آقای دشتی، آقای نادری و آقای ایوب کلانتری نقش بسیار مهمی در زمین دارند و عصای دست ما هستند. همچنین میلاد شیخ‌سلیمانی با تجربه و با شخصیت است. هر وقت نیاز باشد از آنها استفاده می‌کنیم تا تیم بهترین عملکرد را داشته باشد. حتی وقتی فردین نجفی امروز در ترکیب نبود، سایر بازیکنان توانستند جایگزین او به خوبی عمل کنند.»

در خصوص مسائل داوری اظهار کرد: «در برخی صحنه‌ها داوری می‌توانست بهتر عمل کند و این موضوع کمی روی تمرکز و روان بازیکنان تأثیر گذاشت. به عنوان مثال، بازیکن ما تا زمانی که شریعتی مصدوم شد، خطایی که روی او انجام شد گرفته نشد و همین باعث شد اعصابش به هم بریزد. همچنین در صحنه‌هایی که گلر یا دفاع حریف توپ را بلند می‌کردند، داور باید سریع‌تر اخطار می‌داد. این مسائل در فوتبال اتفاق می‌افتد و باید با قاطعیت مدیریت شوند.»

رجب زاده ادامه داد: «تمام کارهای تاکتیکی که در تمرینات داشتیم، در زمین به خوبی اجرا شد؛ از جمله توپ‌گیری، بازی‌سازی از کناره‌ها و نفوذ از عمق دفاع حریف. با وجود اینکه توپ‌ها به گل تبدیل نشد، خوشبختانه تیم ما متحد و یک‌دست است و این روند مثبت ادامه خواهد داشت.»

در مورد فرصت‌های از دست رفته گفت: «در دقایق پایانی، دو موقعیت تک به تک دیگر هم داشتیم که باز هم به گل تبدیل نشد. تیم حریف خوش‌شانس بود و ما کمی بدشانس، اما این اتفاق‌ها در فوتبال طبیعی است. حتی بازیکنان حرفه‌ای و تیم‌های مطرح دنیا هم موقعیت‌های مهم را از دست می‌دهند.»

رجب‌زاده در پایان اضافه کرد: «از هواداران تشکر می‌کنم که ۹۰ دقیقه تیم را تشویق کردند. فوتبال خوبی ارائه کردیم و تلاش می‌کنیم در بازی‌های بعدی امتیازات بیشتری کسب کنیم. هنوز فرصت داریم به بالای جدول برسیم و تیم ما قابلیت کسب پیروزی در هفته‌های آینده را دارد. با همین انگیزه و جدیت ادامه خواهیم داد تا به اهداف خود برسیم.»

