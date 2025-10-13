حضور اسطوره فوتبال ایران در اردوی تیم ملی
حشمت مهاجرانی در اردوی تیم ملی قبل از بازی با تانزانیا حاضر شد.
به گزارش ایلنا، حشمت مهاجرانی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ١٩٧٨ با حضور در اردوی تیم ملی، با مهدی محمدنبی و امیر قلعهنویی دیدار و گفتوگو کرد.
مهاجرانی، سرمربی سابق ایران و اسططوره فوتبال ایران که این روزها در امارات ساکن است با حضور تیمهای ایرانی در دبی به دیدار آنها میرود و به حمایت از تیمهای ایرانی میپردازد.
حشمت مهاجرانی حالا برای تیم امیر قلعه نویی در مسیر آماده سازی برای جام جهانی آرزوی موفقیت کرد.