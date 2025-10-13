خبرگزاری کار ایران
اعلام اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر ساحلی

کد خبر : 1699419
داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل جاری مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل مسابقاتی 1404 اعلام شد که به شرح زیر است:

سه شنبه 22 مهرماه 1404

*شاهین خزر رودسر - ملوان بندرانزلی

داوران: ابراهیم حبیبیافتخار، ارش صفرپور، مرتضی حیدری و رسول مقیمی ناظر: رضا عبدی

*هدف سمنان - پارس جنوبی بوشهر

داوران: جواد فلاحی، عسکری خسروی، علیرضا شکی، ارمین دیانتی ناظر: رضا ابراهیمی

*فولاد هرمزگان - چادرملو اردکان

داوران: حسام عرب، ابراهیم کرد، رحمان افضلی و امیررضا طغرلی ناظر: فرشید حقیقت جو

*گلساپوش یزد - شهرداری بندرعباس

داوران: محمدحسین مردانی، مهران خلیلی، مرتضی اکبری و حامد خالقی ناظر: محمد پناهی

