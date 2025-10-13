به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای دیدار حساس برابر مس رفسنجان آماده می‌کند که به احتمال فراوان یکی از مهم‌ترین بازیکنان تهاجمی خود را در اختیار نخواهد داشت. داکنز نازون، مهاجم اهل هائیتی استقلال که در روزهای اخیر در اردوی تیم ملی کشورش حضور داشته و در دیدار برابر نیکاراگوئه به میدان رفته است، به دلیل خستگی ناشی از سفر طولانی و سه پرواز متوالی، نمی‌تواند تیمش را در این بازی همراهی کند.

نازون سه‌شنبه شب و در دیدار برابر هندوراس، به احتمال فراوان در ترکیب تیم ملی هائیتی به میدان خواهد رفت و بلافاصله پس از پایان بازی راهی تهران می‌شد، اما زمان بازگشت و شرایط بدنی‌اش اجازه نمی‌دهد در مسابقه روز جمعه مقابل مس رفسنجان حاضر شود.

غیبت نازون برای استقلال در شرایطی رقم می‌خورد که آبی‌پوشان بیش از هر زمان دیگری به گل‌زنی و پیروزی نیاز دارند. تیم ریکاردو ساپینتو در هفت مسابقه متوالی اخیر خود در تمامی رقابت‌ها رنگ برد را ندیده و مشکل گل‌زنی همچنان به قوت خود باقی است. جالب اینکه نازون در فیفا دی قبلی نیز به دلیل همین مشکل سفر و خستگی، دیدار استقلال مقابل استقلال خوزستان را از دست داده بود؛ مسابقه‌ای که با شکست یک بر صفر آبی‌ها به پایان رسید و از همانجا سلسله نتایج ضعیف استقلال آغاز شد.

ناکامی‌های پیاپی استقلال باعث شده فشار زیادی روی ریکاردو ساپینتو و بازیکنان تیمش وارد شود. در چنین شرایطی، از دست دادن یکی از بازیکنان باتجربه در خط حمله می‌تواند چالشی جدی برای کادر فنی باشد، به‌خصوص اینکه مهاجمان دیگر استقلال هنوز موفق به گل‌زنی در این فصل نشده‌اند. نازون که چند روز پیش در دیدار تیم ملی هائیتی مقابل نیکاراگوئه موفق به گل‌زنی شد، در فرم مناسبی به نظر می‌رسید و کادر فنی امیدوار بود بتواند طلسم گل‌نزدن مهاجمان استقلال را بشکند.

با این حال، غیبت او برابر مس رفسنجان معادلات ساپینتو را برای انتخاب ترکیب هجومی برهم خواهد زد. استقلال در حالی مقابل مس قرار می‌گیرد که با کسب تنها یک پیروزی در لیگ برتر و نتایج ضعیف در لیگ قهرمانان آسیا، در شرایط بحرانی قرار دارد. حال باید دید سرمربی پرتغالی برای جبران این غیبت و شکستن طلسم ناکامی‌های تیمش چه برنامه‌ای در نظر می‌گیرد؛ چرا که هواداران دیگر تحمل ادامه این روند را ندارند و تنها پیروزی می‌تواند کمی از فشار سنگین روی نیمکت استقلال بکاهد.

