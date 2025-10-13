به گزارش ایلنا، احسان حدادی، رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران، در حاشیه این مراسم گفت: «خدا را شکر امروز مراسم بدرقه تیم‌های اعزامی به مسابقات بحرین و ریاض را داریم. امیدوارم برای کاروان کشورمان اتفاقات خوبی بیفتد و ملی‌پوشان با عملکردی موفق باعث شادی مردم شوند.»

حدادی در بخش بعدی صحبت‌هایش درباره وضعیت تیم‌های ملی دوومیدانی توضیح داد:«ما خیلی خوشحالیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که الگوهای موفقی در رشته‌های ورزشی داریم. رشته‌هایی مثل کشتی، تکواندو و وزنه‌برداری مسیر را رفته‌اند و به مدال المپیک رسیده‌اند. نیازی نیست از کشورهای خارجی الگوبرداری کنیم. کشتی یک الگوی خیلی خوب برای ماست و دوومیدانی هم می‌تواند آن مسیر را طی کند؛ هرچند مسیر کسب مدال در دوومیدانی متفاوت و سخت‌تر است، اما الگو را داریم و سعی می‌کنیم مانند آن‌ها رفتار کنیم.»

رئیس فدراسیون دوومیدانی اضافه کرد:«مهم‌ترین اصل برای ما نظم و دیسیپلین است و خوشبختانه در یک سال گذشته با حمایت‌های آقای دنیا مالی و کمیته ملی المپیک توانستیم کمپ تخصصی دوومیدانی را راه‌اندازی کنیم. امروز مجموعه‌ای ۷ هکتاری فقط به بچه‌های تیم ملی اختصاص دارد و ملی‌پوشان ما با افتخار در این کمپ تمرین می‌کنند. این اتفاق بزرگی است که برای اولین‌بار در تاریخ دوومیدانی ایران افتاده و می‌تواند آینده این رشته را متحول کند.»

در ادامه، به ماجرای بازداشت دو ملی‌پوش در کره جنوبی اشاره شد: «اصولاً وقتی اتفاق بدی می‌افتد، نباید بلافاصله صحبت کرد. خیلی‌ها به ما انتقاد کردند که چرا زود عذرخواهی نکردیم؛ اما معتقدم باید بگذاریم زمان بگذرد تا وقتی عذرخواهی می‌کنیم همه بشنوند. از همین‌جا از همه مردم ایران بابت این اتفاق تلخ عذرخواهی می‌کنم. این یک اتفاق بسیار ناراحت‌کننده برای ورزش کشور بود.»

او درباره اقدامات صورت‌گرفته برای پیگیری پرونده گفت: «از همان لحظه اول که این اتفاق افتاد، شخصاً وارد پیگیری شدم. با آقای دنیا مالی، کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، نمایندگان مجلس و سفارت ایران در کره جنوبی صحبت کردیم. این اتفاق نه به سرمربی تیم مربوط بوده، نه به سرپرست‌ها و نه به مجموعه فدراسیون؛ همه دقت خود را کردیم اما متأسفانه این اتفاق افتاد و حالا باید با تمام توان پیگیر بازگشت این بچه‌ها به کشور باشیم.»

رئیس فدراسیون تأکید کرد: «اگر هم قرار است جریمه‌ای صورت بگیرد، اعتقاد داریم که باید در داخل کشور باشد. هیچ‌کس حق ندارد ایرانی‌ها را در کشور دیگری جریمه کند. ما خودمان اگر لازم باشد در داخل کشور طبق قانون برخورد می‌کنیم.»

حدادی با اشاره به بار حقوقی موضوع اضافه کرد: «از شما خواهش می‌کنم هیچ‌وقت قبل از اثبات جرم، از واژه‌هایی استفاده نکنید که بار حقوقی دارند. در هیچ جای دنیا چنین کاری نمی‌کنند. تا زمانی که چیزی اثبات نشده، فقط اتهام است. خیلی‌ها در دنیا متهم می‌شوند اما لزوماً مجرم نیستند. روند دادگاه در حال پیگیری است و امیدواریم که با دقت و عدالت پیش برود.»

در بخش دیگری از صحبت‌ها، به روند رسیدگی پرونده اشاره شد: «من شخصاً با دوستانی در پلیس کره جنوبی صحبت کردم و از آن‌ها پرسیدم که این اتفاق چطور رخ داده است. متأسفانه این نوع مسائل در مورد خیلی از توریست‌ها در کشورهای مختلف دنیا پیش می‌آید. این یک اشتباه و اتفاق بسیار ناراحت‌کننده است، اما باید روند قانونی طی شود.»

رئیس فدراسیون دوومیدانی همچنین درباره اظهارات وکیل پرونده توضیح داد: «وکیل پرونده ما که با سفارت ایران در کره جنوبی در ارتباط است، اعلام کرده روند رسیدگی امیدوارکننده است و برخی ادعاها رد شده است. البته من شخصاً در دادگاه حضور نداشتم اما در جریان کامل روند هستم. ملی‌پوشان ما در شرایط سختی قرار دارند و این اتفاق ممکن است برای هر انسانی در یک موقعیت مشابه بیفتد، اما امیدوارم با روند قانونی و حقوقی مناسب، نتیجه عادلانه‌ای رقم بخورد.»

حدادی در پایان گفت: «ما تا آخر این مسیر کنار بچه‌ها هستیم. پیگیری پرونده به صورت ویژه ادامه دارد و ان‌شاءالله بتوانیم شاهد بازگشت آن‌ها به کشور باشیم. پس از بازگشت هم اگر لازم باشد، موضوع طبق قوانین داخلی بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.»

گفتنی است دو ملی‌پوش تیم ملی دوومیدانی ایران در کره جنوبی به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شده‌اند و پرونده آن‌ها در دادگاه این کشور در حال رسیدگی است.

