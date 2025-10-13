خبرگزاری کار ایران
بازی مکزیک و کلمبیا میدان جنگ شد!

بازی مکزیک و کلمبیا میدان جنگ شد!
دیدار دوستانه مکزیک و کلمبیا صحنه‌های دلخراش و عجیب و غریبی داشت.

 به گزارش ایلنا، دیدار دوستانه تیم‌های ملی مکزیک و کلمبیا که در ورزشگاه AT&T شهر آرلینگتون ایالت تگزاس برگزار شد و با پیروزی ۴–۰ کلمبیا به پایان رسید، پس از سوت پایان شاهد درگیری و زد و خورد شدید هوداران دو تیم بود. 

در حالی که مسابقه در فضایی پرشور و با حضور هزاران تماشاگر کلمبیایی و مکزیکی برگزار شد و با گل‌های جان یانر لوکومی، لوئیس دیاز، جفرسون لرما و یوهان کربونرو به یک جشن  بزرگ برای شاگردان نستور لورنزو تبدیل شده بود، اما این شادی دقایقی بعد در سکوها به درگیری فیزیکی انجامید.

گزارش‌ها حاکی از آن است که درست پس از پایان بازی، گروهی از هواداران دو تیم در یکی از سکوهای ورزشگاه با یکدیگر درگیر شدند. ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مشاجره‌ها خیلی زود به درگیری تن‌به‌تن، پرتاب اشیاء و درگیری فیزیکی میان چند نفر از تماشاگران تبدیل شد.

شاهدان عینی گفته‌اند در یکی از این صحنه‌ها، چند هوادار مکزیکی به یک تماشاگر کلمبیایی حمله کردند که با دخالت نیروهای امنیتی از مهلکه نجات یافت. دقایقی تنش و آشوب در ورزشگاه حاکم بود تا اینکه مأموران امنیتی با دخالت سریع، افراد درگیر را از هم جدا کردند و مانع از گسترش خشونت شدند.

به گفته مسئولان ورزشگاه، این حادثه تلفات یا خسارات جدی به‌جا نگذاشت و سایر تماشاگران به‌صورت امن محل را ترک کردند. هنوز هیچ‌یک از فدراسیون‌های فوتبال مکزیک و کلمبیا یا مدیریت ورزشگاه واکنشی رسمی به این اتفاق نشان نداده‌اند، اما رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که بیرون از ورزشگاه هم درگیری‌ها بین مکزیکی‌ها و کلمبیایی‌ها در جریان بوده است. 

این درگیری خاطره درگیری قبلی هواداران در دیدار اروگوئه و کلمبیا را زنده کرد. فوتبال آمریکای جنوبی باید برای خشونت روی سکوها چاره‌ای بیندیشد چرا که به مرور زمان درگیری فیزیکی و آشوب با فوتبال این قاره مترادف شده است.

