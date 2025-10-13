خبرگزاری کار ایران
ستاره مصدوم ایران میهمان ویژه تمرین تیم ملی

ستاره مصدوم ایران میهمان ویژه تمرین تیم ملی
مهدی قایدی که به دلیل مصدومیت در لیست تیم ملی حضور ندارد در تمرین ملی پوشان شرکت کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی قایدی برای سومین فیفادی متوالی است که به‌خاطر مصدومیت نتوانسته در جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی حاضر باشد و پس از غیبت در اردوهای خرداد و شهریور، حالا هم به دلیل تداوم آسیب دیدگی دور از لیست است، اما در تمرین یکشنبه شب تیم ملی حضور یافت.

با توجه به برگزاری تمرین یکشنبه شب تیم ملی ایران در کمپ باشگاه النصر، مهدی قایدی هم که در دبی حضور دارد، در جمع شاگردان قلعه‌نویی حضور پیدا کرد و دیدار صمیمانه‌ای با بازیکنان تیم ملی ایران داشت و در آغوش آنها، ازجمله علیرضا بیرانوند قرار گرفت.

قایدی که در تابستان امسال با پایان دوران حضور دو ساله‌ی قرضی در کلباء، از شباب الاهلی به النصر پیوست، در محل تمرینات این باشگاه که دراختیار تیم ملی ایران قرار گرفته، رفت تا دیداری با ملی‌پوشان فوتبال ایران داشته باشد.

این ستاره ملی‌پوش فوتبال ایران که از شروع مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی تا هفته هشتم این رقابت‌ها مقابل ازبکستان، 2 حضور تعویضی و 6 بازی ثابت برای تیم ملی انجام داد، اکنون به علت مصدومیت شرایط همراهی شاگردان قلعه‌نویی را ندارد و بعید است به فیفادی آینده هم برسد.

قایدی پس از سپری کردن مصدومیت چهار ماهه در ابتدای فصل، در دو دیدار النصر در جام بانک اسلامی ابوظبی و لیگ برتر امارات به‌عنوان یار جانشین مقابل البطائح و الجزیره به میدان رفت، اما پس از آن در دو بازی متوالی غایب بوده که این روند فعلا ادامه دارد.

